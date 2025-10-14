Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat marţi că este „vâlvă mare” la nivelul primăriilor din ţară, pentru că au scăzut veniturile din impozitul pe venit, el arătând că Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, fiind singura anomalie din ţară, iar aceste taxe se duc la sectoare.

„E vâlvă mare la nivel de toate primările din ţară, au scăzut veniturile din impozitul pe venit. Ce se întâmplă în Bucureşti? În Bucureşti, Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, este singura anomalie din ţară. Aceste taxe se duc la Sectoarele muncipiului Bucureşti. Pentru a explica în termeni grosieri şi mari, sunt 15 miliarde de lei disponibile, care se încasează din taxe şi impozite pe proprietate şi din impozitul pe venit în Bucureşti. Aceşti bani, la finalul zilei, se redistribuie în felul următor. Toate impozitele şi taxele pe proprietate rămân în conturile primărilor de sector, care însumează 5 miliarde de lei. Iar diferenţa de 10 miliarde, care sunt bani încasaţi din impozitul pe venit de persoane fizice, fie juridice, se repartizează jumătate la Primăria Capitalei şi jumătate la sectoare”, a declarat primarul interimar al Capitalei, la Europa FM, potrivit News.ro.

Stelian Bujduveanu a precizat că, „indiferent cum o dai”, vor exista întotdeauna finanţe în conturile sectoarelor.

„Noi trebuie să stăm să aşteptăm ca Guvernul României, lună de lună, să ne alimenteze conturile, ceea ce creează o dependenţă foarte mare de actul de guvernare şi de coaliţie. Şi dacă nu există această conlucrare, te poţi trezi cu primăria blocată”, a mai declarat primarul interimar.

Potrivit lui Bujduveanu, problema finanţării nu s-a rezolvat, deşi am avut şi un referendum.

„Aşteptăm ca în anul viitor, pe bugetul anului 2026, să avem această problemă rezolvată, pentru că altfel nu vom putea să asigurăm şi servicii publice de calitate şi să plătim investiţiile. Singurul nostru noroc astăzi este că avem foarte multe proiecte în infrastructura de termoficare care sunt finanţate prin programe europene şi în noile investiţii în infrastructura rutieră, care intră pe programul de transport”, a afirmat Bujduveanu.

