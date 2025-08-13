Live TV

Bujduveanu vrea să scape de mașinile parcate pe prima bandă a șoselelor: „Traficul se reduce cu 33%”

Data publicării:
parcare
Foto: Digi24

Echipajele Poliţiei Locale fac demersuri pentru diminuarea numărului de maşini parcate neregulamentar, având în vedere că o mare parte a problemei traficului este generată de ocuparea primei benzi de circulaţie de pe șosele, a anunţat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

„În fiecare zi, echipajele Poliţiei Locale împreună cu celelalte echipaje ale poliţiilor de sector sunt în campanie pentru a elibera maşinile care sunt parcate neregulamentar. O mare parte a traficului este generată de ocuparea primei benzi fără să fie voie, iar dacă avem un bulevard cu trei benzi şi ocupăm o bandă este clar că traficul se reduce cu 33%, este matematică pură şi atunci venim să reglementăm. Acolo unde se pot crea parcări, creăm parcări şi mutăm maşinile în parcări. Le dăm jos de pe spaţiile verzi, iar bulevardele le ţinem fluente, pentru că va veni 1 septembrie, copiii vor fi duşi la şcoală, oamenii se întorc din concedii şi trebuie să ne asigurăm că Bucureştiul funcţionează”, a spus Bujduveanu miercuri, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte şoferii care folosesc abuziv benzile unice, el a spus că autobuzele şi tramvaiele vor fi dotate cu camere video.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu Zelenski înainte de summitul cu...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
ID38854_INQUAM_Photos_Adel_Al-Haddad
Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de...
sigla agentiei fitch
România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare...
Ultimele știri
Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PASAJ BASARAB - VOLUNTARI - CURATENIE - 3 SEPT 2022
Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție
benzi unice
Rețeaua de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti se prelungește cu încă 10,55 km. Traseele pe care vor fi amenajate
stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Stelian Bujduveanu anunță reducerea indemnizațiilor conducerii din companiile municipale. Economia anuală depășește 4 milioane de lei
dezbatere-ciucu-drula
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Omul e ok. Să gândim bine. Nu vrem să câștige un extremist”
politist
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au dat amenzi de 8.000 de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...