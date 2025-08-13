Bujduveanu vrea să scape de mașinile parcate pe prima bandă a șoselelor: „Traficul se reduce cu 33%”

Echipajele Poliţiei Locale fac demersuri pentru diminuarea numărului de maşini parcate neregulamentar, având în vedere că o mare parte a problemei traficului este generată de ocuparea primei benzi de circulaţie de pe șosele, a anunţat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

„În fiecare zi, echipajele Poliţiei Locale împreună cu celelalte echipaje ale poliţiilor de sector sunt în campanie pentru a elibera maşinile care sunt parcate neregulamentar. O mare parte a traficului este generată de ocuparea primei benzi fără să fie voie, iar dacă avem un bulevard cu trei benzi şi ocupăm o bandă este clar că traficul se reduce cu 33%, este matematică pură şi atunci venim să reglementăm. Acolo unde se pot crea parcări, creăm parcări şi mutăm maşinile în parcări. Le dăm jos de pe spaţiile verzi, iar bulevardele le ţinem fluente, pentru că va veni 1 septembrie, copiii vor fi duşi la şcoală, oamenii se întorc din concedii şi trebuie să ne asigurăm că Bucureştiul funcţionează”, a spus Bujduveanu miercuri, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte şoferii care folosesc abuziv benzile unice, el a spus că autobuzele şi tramvaiele vor fi dotate cu camere video.

Editor : M.B.