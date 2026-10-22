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Exclusiv Bullyingul școlar scapă de sub control. Psihiatru: „Ne pricepem foarte bine la hârtii și la raționalizarea eșecului”

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Bullying
Foto: Profimedia
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Psihologii atrag atenția asupra bullyingului, un fenomen care este scăpat de sub control. Absența unui grup suport, fie că este vorba de profesori, părinți sau prieteni, poate duce la astfel de situații. Deși România are consilier școlar și psihologi, ce-i lipsește e o cultură a ajutorului, adică să ne pese mai mult de ce se întâmplă, explică Gabriel Diaconu, psihiatru, la Digi 24.

Cifrele incidentelor dintre școli sunt de-a dreptul alarmante. Poliția a intervenit în 1500 de cazuri de la începutul anului. Aproximativ 95% dintre elevii care au comis acte de violență spun că au fost la rândul lor victime ale violenței școlare, arată datele Poliției și Ministerului Educației. Mai mult, 70% din elevi spun că au fost victime ale unor forme de violență, indiferent de context. S-a întâmplat la școală, pe drumul de acasă spre școală sau în mediul online.

„Bullying-ul școlar este o problemă endemică, epidemică în România și valvele de presiune nu prea există. Că vorbim de sprijinul părinților, că vorbim de sprijinul profesorilor, că vorbim de sprijinul grupului de suport al comunității, al prietenilor - de multe ori nu există. Și dacă vorbim și de sprijinul profesioniștilor psihologi, psihiatru, rețeaua comunitară, și acolo avem mari probleme”, spune Gabriel Diaconu.

„Circuitul pacientului pleacă de la consilierul școlar, merge către Centrul de Sănătate Mintală, unde există psiholog. România are pe pachetul de psihologie, la CSM-uri, mai nou, și testare psihologică a copilului, a adolescentului. Ceea ce nu avem noi încă foarte mult, nu avem cultura ajutorului. Cultura ajutorului înseamnă ca și familia să înțeleagă, dar să și aibă acces la profesionist. Statul să sprijine fenomenul acesta de a veni în preajma adolescenților cu servicii de psihologie decontate și monitorizarea ulterioară a persoanei, a beneficiarului, încât să putem măsura succesul”, mai comentează psihiatrul.

„Pentru că, vedeți dumneavoastră, ne pricepem foarte bine la hârtii și ne pricepem foarte bine la raționalizarea eșecului”.

Editor : Sebastian Eduard

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