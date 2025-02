Burduja: Iniţiem înființarea comunităţilor de energie. Va duce la scăderea, uneori uriaşă, a prețurilor pentru asociaţiile de locatari

Procesul de consultare publică asupra proiectului privind constituirea comunităţilor de energie s-a încheiat zilele trecute, iar observaţiile primite vor fi integrate în forma finală a actului normativ, care va fi iniţiat în perioada următoare în Guvern, a anunţat, marţi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Lunile trecute vă povesteam despre una dintre iniţiativele pe care le consider prioritare în actuala legislatură a Parlamentului României, pe zona de energie, respectiv promovarea unui cadru normativ care să faciliteze constituirea comunităţilor de energie. Încă din primăvara anului trecut, am înfiinţat un grup de lucru dedicat exact pregătirii acestei iniţiative, iar acum ne apropiem de momentul final - adoptarea actului normativ. (...) În ultima perioadă, am făcut paşi importanţi pentru ca aceste comunităţi de energie să devină realitate. Zilele trecute s-a încheiat procesul de consultare publică asupra actului normativ pe care l-am pregătit, după ce acesta a fost pus în transparenţă în ultima parte a lunii ianuarie, a scris Sebastian Burduja pe pagina sa de Facebook.

În această perioadă, am primit observaţii foarte utile, pe care vom încerca să le integrăm cât mai bine în forma finală a actului normativ, pe care îl vom iniţia în perioada următoare în Guvern.

El a explicat că aceste comunităţi energetice se bazează pe participare deschisă şi voluntară. Ele sunt autonome şi controlate efectiv de acţionari sau membri care se află în apropierea proiectelor de energie regenerabilă deţinute şi dezvoltate de acea comunitate. Acţionarii sau membrii pot fi persoane fizice, IMM-uri sau autorităţi locale, inclusiv municipalităţi. Scopul principal este de a oferi beneficii de mediu, economice sau sociale pentru acţionarii sau membrii săi sau pentru zonele locale în care îşi desfăşoară activitatea.

Apariţia comunităţilor de energie „va produce o mică revoluţie”

Potrivit ministrului, apariţia comunităţilor de energie „va produce o mică revoluţie”, pentru că va însemna o scădere semnificativă - în unele cazuri, chiar uriaşă - a costurilor cu energia pentru asociaţiile de locatari, autorităţile publice şi agenţii economici care vor deveni producători de energie, relatează Agerpres.

„Există deja proiecte pilot care se derulează acum şi confirmă cât de necesară este dezvoltarea comunităţilor de energie. Vorbim mai ales despre energie pentru autoconsum - ceea ce se traduce printr-o autonomie energetică ridicată a acestor comunităţi, mai puţină presiune pe Sistemul Energetic Naţional şi, nu în ultimul rând, posibilitatea pentru aceste comunităţi de a atrage fonduri prin vânzarea surplusului şi distribuirea profitului obţinut între membri. Îi încurajez pe cei interesaţi să analizeze beneficiile pe care le poate aduce înfiinţarea acestor comunităţi, să propună dezbateri în asociaţiile de locatari sau, acolo unde este cazul, asocieri între micile companii sau între instituţii publice. Se vor deschide oportunităţi uriaşe. Acum mă gândesc în special, dar nu exclusiv, la situaţia din marile oraşe, acolo unde consumul de energie este cel mai ridicat şi unde dezvoltarea comunităţilor de energie va aduce schimbări pozitive pe foarte multe paliere: de la aerul mai curat pentru toţi, la confortul financiar al fiecărui participant la o astfel de comunitate”, a subliniat Sebastian Burduja.

Editor : Liviu Cojan