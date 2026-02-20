Diana Buzoianu a afirmat că, în ultimii 10 ani, au fost emise 1.200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au fost efectiv realizate. Ministra Mediului a subliniat că majoritatea acestor autorizații au fost obținute de firme de construcții interesate să desfășoare activitatea în apropierea terenurilor unde au și investițiile.

„Vrem să vorbim despre momentele în care legea este folosită ca paravan pentru interesele constructorilor, unii de bună credință, alții mai puțin de bună credință. România, pe hârtie, este raiul iazurilor piscicole, dar în realitate mai puțin de 10% dintre aceste obiective au fost efectiv realizate”, a declarat ministra Mediului Diana Buzoianu, vineri într-o conferință de presă.

Ea a explicat că, în multe cazuri, avizele au fost obținute de constructori pentru a accesa agregatele minerale necesare lucrărilor de infrastructură: „Este legitim să obțină astfel de materiale, altfel nu pot realiza lucrările, dar trebuie să se respecte regulile și să fie realizate corect”.

Ministra Mediului a atras atenția asupra pericolelor generate de exploatările abandonate.

„Exploatările care ajung să fie cratere abandonate sunt un pericol pentru sol, regimul hidrogeologic și pânza freatică. În unele zone, comunitățile nu mai aveau apă în fântâni din cauza acestor exploatări. De asemenea, au fost afectate drumuri, poduri și lucrări hidrotehnice”, a subliniat ea.

Potrivit Dianei Buzoianu, în ultimii 10 ani s-au extras oficial 230 de milioane de metri cubi de agregate, însă cantitatea reală este mult mai mare, conform controalelor autorităților de mediu. Ea a mai precizat că unele gropi abandonate au fost folosite ulterior pentru depozitarea deșeurilor, punând în pericol siguranța oamenilor: „Am avut deja cazuri în care persoane au murit înotând în astfel de iazuri care nu respectau legislația.”

Ea a anunțat că intenționează modificarea legislației pentru a limita prelungirea autorizațiilor.

„Vrem să limităm termenul de valabilitate al acestor autorizații. Sunt sute de autorizații emise din 2015 care permit exploatarea balastului fără a crea un iaz piscicol conform autorizației inițiale”, a spus Buzoianu.

Diana Buzoianu a reiterat că accesul constructorilor la agregate minerale este legitim, dar trebuie realizat „corect, fără paravane legislative care pun în pericol comunitățile și mediul”.

