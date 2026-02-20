Live TV

Video Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate

Data publicării:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Diana Buzoianu a afirmat că, în ultimii 10 ani, au fost emise 1.200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au fost efectiv realizate. Ministra Mediului a subliniat că majoritatea acestor autorizații au fost obținute de firme de construcții interesate să desfășoare activitatea în apropierea terenurilor unde au și investițiile.

„Vrem să vorbim despre momentele în care legea este folosită ca paravan pentru interesele constructorilor, unii de bună credință, alții mai puțin de bună credință. România, pe hârtie, este raiul iazurilor piscicole, dar în realitate mai puțin de 10% dintre aceste obiective au fost efectiv realizate”, a declarat ministra Mediului Diana Buzoianu, vineri într-o conferință de presă.

Ea a explicat că, în multe cazuri, avizele au fost obținute de constructori pentru a accesa agregatele minerale necesare lucrărilor de infrastructură: „Este legitim să obțină astfel de materiale, altfel nu pot realiza lucrările, dar trebuie să se respecte regulile și să fie realizate corect”.

Ministra Mediului a atras atenția asupra pericolelor generate de exploatările abandonate.

„Exploatările care ajung să fie cratere abandonate sunt un pericol pentru sol, regimul hidrogeologic și pânza freatică. În unele zone, comunitățile nu mai aveau apă în fântâni din cauza acestor exploatări. De asemenea, au fost afectate drumuri, poduri și lucrări hidrotehnice”, a subliniat ea.

Citește și: Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv

Potrivit Dianei Buzoianu, în ultimii 10 ani s-au extras oficial 230 de milioane de metri cubi de agregate, însă cantitatea reală este mult mai mare, conform controalelor autorităților de mediu. Ea a mai precizat că unele gropi abandonate au fost folosite ulterior pentru depozitarea deșeurilor, punând în pericol siguranța oamenilor: „Am avut deja cazuri în care persoane au murit înotând în astfel de iazuri care nu respectau legislația.”

Ea a anunțat că intenționează modificarea legislației pentru a limita prelungirea autorizațiilor.

„Vrem să limităm termenul de valabilitate al acestor autorizații. Sunt sute de autorizații emise din 2015 care permit exploatarea balastului fără a crea un iaz piscicol conform autorizației inițiale”, a spus Buzoianu.

Diana Buzoianu a reiterat că accesul constructorilor la agregate minerale este legitim, dar trebuie realizat „corect, fără paravane legislative care pun în pericol comunitățile și mediul”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
3
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
4
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
liviu gheorghe odagiu
5
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, despre reorganizările de la Ministerul Mediului: „Auditul poate aduce tăieri de sporuri sau concedieri”
paraul corund de la praid vazut de sus
Tanczos Barna: UDMR solicită ministerelor Finanţelor şi Mediului să trateze Praidul ca prioritate. Reacția ministrului Mediului
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu: „Creșterea prețului apei industriale nu va fi resimțită de populație”. Ce spune despre investițiile anti-inundații
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
PSD, nou atac la un ministru USR. Diana Buzoianu este chemată din nou la raport în Parlament
Recomandările redacţiei
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12...
aur
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost...
Ultimele știri
Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura
Aeroportul din Viena a fost temporar închis din cauza zăpezii
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte PE, despre ofensiva AI: „Suntem ca pilitura de fier, vin doi magneți mari, se divizează societatea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
autobuze stb in garaj
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid...
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...