Cabină foto în mijlocul lanului de lavandă. Povestea tinerilor care au transformat aceste flori într-o afacere profitabilă

Câmpurile cu lavandă sunt noua modă în materie de şedinţe foto. După ce ani de zile, pe reţelele de socializare, culturile de rapiţă au fost nelipsite din albumul fotografiilor de primăvară, acum florile de lavandă aduc cele mai multe like-uri pe internet. O familie din Timiş a amenajat chiar o cabină foto în mijlocul lanului de flori.

Andreea este pasionată de fotografie şi Laurențiu de agricultură. S-au cunoscut în urmă cu patru ani, iar dragostea pentru lavandă i-a apropiat și mai mult.

„Ideea lavandei a venit în urma nunții noastre. Am zis să facem ceva al nostru frumos la casa pe care o avem de la bunicii noștri. Este al treilea an de lavandă și și am zis să o deschidem și pentru cei care vor să se bucure de lavandă de aerul curat de la Fibiș”, afirmă Laurențiu Marian, fermier.

Lanurile de lavandă ale celor doi soţi le găsiţi la 30 de kilometri de Timișoara, în localitatea Fibiș. Acolo au cumpărat şi o cabină foto, unde îi aşteaptă cu surprize pe cei care vor amintiri parfumate.

„Include o cafea, o apă, fotografiile sunt nelimitate și cât mai multă voie bună”, afirmă Andreea Marian, fotograf amator.

În ofertă sunt incluse şi două fotografii cu magnet și un buchet de lavandă.

Câtiva kilometri mai departe, îl găsim pe Tudor. Tânărul a renunţat la un job într-o multinaţională şi acum are o afacere cu ulei de lavandă.

„Inițial a pornit ca o joacă, noi ne-am luat niște butași de lavandă și i-am pus în balcon, nu știam dacă o să rezulte plante, au rezultat și așa încet încet au rezultat după care am creat o pepinieră”, afirmă Tudor Panait, cultivator de lavandă.

Acum, Tudor are 15 hectare de lavandă și și-a deschis o fabrică de uleiuri esențiale și cosmetice.

„Noi vindem uleiurile și engros spre țări europene, în principiu Franța este cel mai mare cumpărător al nostru și produsele noastre cosmetice, ambalate pentru consumatorul final, astea se vând în România și de anul ăsta am început să vindem în UK și în Germania și urmează alte țări din Europa”, explică Tudor Panait, cultivator lavandă.

Afacerea a fost deschisă după o călătorie în regiunea Provence din Franţa, cunoscută pentru câmpurile de lavandă.