Cadou de Crăciun de la Vatican. Răspunsul primit de o fetiță din România la scrisoarea trimisă papei Leon

Noapte magică de Crăciun pentru o fetiță din România: Isabela a primit un răspuns de la Vatican după ce, în urmă cu câteva luni, i-a trimis o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif îi transmite fetiței că rugăciunile acesteia sunt „un dar prețios” și o încurajează să continue, întrucât Isus Hristos îi ascultă pe cei mici care se roagă cu sinceritate.

Isabela a încercat să îi înmâneze noului Papă desenul în timp ce realiza un pelerinaj la Roma alături de familie la începutul lunii septembrie, însă mulțimea uriașă prezentă a făcut ca această întâlnire să nu fie posibilă.

Ea nu a renunțat și a trimis ulterior Vaticanului desenul și o scrisoare în care povestea că se roagă pentru pentru copiii afectați de război.

Răspunsul a venit chiar în ziua de Crăciun prin această scrisoare semnată de asesorul pentru Afaceri Generale al Secretariatului de Stat și adresată direct Isabelei după consultări cu suveranul Pontif.

