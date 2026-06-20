Live TV

Călărași: patru persoane reținute după ce și-ar fi folosit propriii copii la cerșetorie. Minorii, preluați de Protecția Copilului

Data publicării:
cersetorie cersetor copil cersire
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru persoane au fost reţinute într-un dosar penal privind folosirea propriilor copii în scop de cerşetorie, în urma unor percheziţii efectuate în municipiul Călăraşi, minorii fiind preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru evaluare şi instituirea măsurilor de protecţie.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au efectuat, pe 19 iunie, trei percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de folosirea de minori în scop de cerşetorie, scrie Agerpres.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada septembrie 2025 - martie a.c., persoanele cercetate ar fi apelat la mila publicului, deşi erau apte de muncă, solicitând ajutor material prin folosirea propriilor copii minori. În cauză au fost puse în executare patru mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, în vederea audierii. În urma activităţilor investigativ-operative şi a probatoriului administrat, poliţiştii au identificat persoanele cercetate pentru comiterea faptelor, respectiv un bărbat, de 33 de ani şi trei femei, cu vârste între 19 şi 34 de ani, faţă de care a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore”, a informat Poliţia Română.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Minorii implicaţi au fost preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, în vederea evaluării situaţiei acestora şi a instituirii măsurilor de protecţie necesare.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Călăraşi.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
4
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
explozii in ucraina
5
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
Digi Sport
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cheloo INQUAMPHOTOS
Rapperul Cheloo a fost încătușat de poliție și dus la spital
deseuri bucuresti 2
Trei comisari ai Gărzii de Mediu Mehedinţi, reţinuţi pentru că au protejat o firmă care îngropa deșeuri periculoase
A sign outside The Inn at Meadowbrook Hotel in Prairie Village, Kansas where the England team will be staying during the FIFA World Cup 2026
CM 2026. Selecţionata Angliei şi-a recuperat ghetele şi mingile furate în Statele Unite
firma anaf de la intrarea in cladire
Avertismentul Poliţiei Române: Au crescut cazurile de înşelăciune în numele ANAF. Câteva scheme de fraudă, explicate
Mexic
CM 2026. Bătăi de stradă, val de arestări, polițiști răniți. Haos la Cupa Mondială
Recomandările redacţiei
SUA Iran
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă în 15 judeţe, de la 12:00. Valul de căldură se...
Elvira Nabiullina cu Vladimir Putin
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat...
nicusor dan si recep tayyip erdogan
Nicușor Dan participă, alături de Recep Erdogan, la ceremonia pentru...
Ultimele știri
Stare de urgență în Bolivia după săptămâni de blocaje: președintele Rodrigo Paz trimite armata pe străzi
Cutremur în România, sâmbătă dimineață
Pasajul Basarab intră, oficial, în reparații. Circulația rutieră și transportul public în zonă vor fi afectate câteva luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Gigi Becali, avertisment pentru Florin Tănase și Florinel Coman după lovitura de milioane: „Vii în cap...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
A semnat cu Dinamo pe 3 ani, după ce a fost aproape de revenirea la FCSB: ”Cea mai bună alegere”
Adevărul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a fost numit Istvan Kovacs în Ungaria, după decizia istorică luată de FIFA la Cupa Mondială
Pro FM
Cu ce se ocupă Mădălina Crețan la aproape patru ani de la moartea soțului ei, rapperul Nosfe. Ce a ajutat-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus...
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...