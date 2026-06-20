Călărași: patru persoane reținute după ce și-ar fi folosit propriii copii la cerșetorie. Minorii, preluați de Protecția Copilului

Patru persoane au fost reţinute într-un dosar penal privind folosirea propriilor copii în scop de cerşetorie, în urma unor percheziţii efectuate în municipiul Călăraşi, minorii fiind preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru evaluare şi instituirea măsurilor de protecţie.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au efectuat, pe 19 iunie, trei percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de folosirea de minori în scop de cerşetorie, scrie Agerpres.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada septembrie 2025 - martie a.c., persoanele cercetate ar fi apelat la mila publicului, deşi erau apte de muncă, solicitând ajutor material prin folosirea propriilor copii minori. În cauză au fost puse în executare patru mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, în vederea audierii. În urma activităţilor investigativ-operative şi a probatoriului administrat, poliţiştii au identificat persoanele cercetate pentru comiterea faptelor, respectiv un bărbat, de 33 de ani şi trei femei, cu vârste între 19 şi 34 de ani, faţă de care a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore”, a informat Poliţia Română.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Minorii implicaţi au fost preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, în vederea evaluării situaţiei acestora şi a instituirii măsurilor de protecţie necesare.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Călăraşi.

Editor : Ana Petrescu