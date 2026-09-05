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Calea 13 Septembrie se va transforma într-un coridor verde. Primăria Capitalei va planta peste 200.000 de arbori, arbuști și plante

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PMB coridor verde 2
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
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Din articol
Lucrările sunt în desfășurare Mii de arbori și plante, introduși în noul spațiu verde

Primăria Capitalei anunță că amenajează Calea 13 Septembrie, între Bulevardul Libertății și intersecția cu Șoseaua Panduri și Bulevardul Tudor Vladimirescu, unde va fi creat un „coridor verde” și un „oraș-parc” pe o lungime de patru kilometri. Municipalitatea anunță că, pe o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați de spațiu verde, vor fi plantate 112.000 de plante perene, 90.000 de arbuști și 1.600 de tei, stejari, arțari și frasini.

„O amplă amenajare peisagistică pe mai multe niveluri vegetale, bazată pe biodiversitate, varietate, mult verde, multă culoare pe tot parcursul anului. Bucureștiul se transformă!”, au transmis reprezentanții municipalității, sâmbătă pe pagina de Facebook.

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La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu spune că zona nu a mai beneficiat de lucrări de reîmprospătare de zeci de ani: „Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceaușescu”.

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Lucrările sunt în desfășurare

„Amenajăm Calea 13 Septembrie, de la Bd. Libertății până la intersecția cu Șos. Panduri și Bd. Tudor Vladimirescu. Și vom continua! Lucrările sunt în plină desfășurare, iar de la jumătatea lunii octombrie intrăm, câte un kilometru, pe Șos. Panduri și Bd. Tudor Vladimirescu. Reparăm trotuarele, demineralizăm, plantăm. Pe Calea 13 Septembrie, între Piața Arsenalului și intersecția cu Șos. Panduri, terenul pentru spațiul verde a fost pregătit, sistemul de irigații montat”, anunță Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, lucrările de amenajare se desfășoară și pe mijlocul bulevardului, de la Piața Arsenalului până la Bulevardul Libertății.

„Am înlocuit sistemul de irigații, care nu mai era funcțional de șase ani. Din 15 octombrie, ne apucăm de amenajarea trotuarelor. Tot atunci intrăm cu amenajările pe Șoseaua Panduri și pe Bd. Tudor Vladimirescu”, adaugă sursa citată.

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Mii de arbori și plante, introduși în noul spațiu verde

Primăria Capitalei mai anunță că, de săptămâna viitoare, angajații vor începe să planteze pe o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați de spațiu verde. Proiectul prevede plantarea a 112.000 de plante perene, 90.000 de arbuști și 1.600 de tei, stejari, arțari și frasini.

„O amplă amenajare peisagistică pe mai multe niveluri vegetale, bazată pe biodiversitate, varietate, mult verde, multă culoare pe tot parcursul anului”, mai spun reprezentanții municipalității.

„Bucureștiul se transformă! (...) Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceaușescu”, afirmă și primarul general Ciprian Ciucu.

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Editor : Ana Petrescu

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