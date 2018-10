Călin Popescu Tăriceanu explică de unde a pornit teoria că salariile vor îngheţa în 2019

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a respins la Digi24 teoria îngheţării salariilor din sistemul bugetar anul viitor. Spune că nu poate fi vorba de asa ceva, în condiţiile în care economia este în creştere. Liderul ALDE a spus că a discutat cu ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, pe această temă.

"E un subiect care mi-a atras atenţia, ieri am avut o discuţie directă cu ministrul Teodorovici, l-am rugat să îmi dea detalii. Săptămâna trecută, la Bacău, am fost întrebat de un jurnalist ce părere am despre această corespondenţă în care se afirmă că salariile vor fi îngheţate în 2019. Ministrul de Finanţe mi-a explicat că e o comunicare regulată cu Comisia Europeană, care, privind tabloul, şi-a exprimat anumite preocupări privind depăşirea deficitului bugetar. Cum s-a mai întâmplat şi în anii trecuţi, şi totuşi România nu a depăşit deficitul de 3%. Probabil că o anumită neglijenţă a unor funcţionari din minister a făcut ca răspunsul să fie unul care ar fi cel mai la îndemână, cum că salariile nu vor creşte.

Preocuparea noastră e că, atât cât e creştere economică şi performanţa economică în România e foarte bună, acea creştere economică trebuie să se transfere şi în puterea economică.

Salariile şi pensiile vor creşte în continuare. Cât? Mi-e greu să spun, nu am luat o decizie încă, avem un program de guvernare. Dacă realitatea economică se vor confirma, şi la anul ne vom permite o serie de majorări de salarii şi pensii.

Creşterea economică trebuie să se regăsească în venituri.

Deci, salariile şi pensiile vor creşte. Că se vor dubla, că vor creşte cu 50%, cu 1%, nu pot spune, aceste creşteri va trebui să fie bazate pe performanţe economice, iar România are o perfomanţă consistentă”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Ce susţinea senatorul PNL Florin Cîţu

Guvernul pregăteşte anul viitor îngheţarea salariilor din tot sistemul bugetar la nivelul lunii decembrie 2018, avertiza senatorul liberal Florin Cîţu. Parlamentarul susţinea că executivul ar introduce astfel primele măsuri de austeritate economică din acest mandat.

Senatorul PNL Florin Cîţu a citat un document pe care Guvernul l-a trimis Comisiei Europene în care anunţă măsuri radicale pentru reducerea deficitului bugetar.

Mai mult, Guvernul ar urma să amâne aplicarea legii salarizării unitare, tot pentru că aceasta ar duce la majorări de salarii consistente în sectorul bugetar. Conform documentului citat de Florin Cîţu, prin aceste măsuri executivul ar ţinti o reducere a deficitului bugetar până la un nivel de 2,58 la sută din produsul intern brut, un nivel care ne-ar încadra în limita de maximum 3 la sută deficit din PIB, limita impusă de Comisia Europeană.

„PSD i-a trădat şi i-a minţit pe români. România în criză economică – PSD introduce măsuri de austeritate în 2019. Într-un document trimis Comisiei Europene, în urmă cu câteva zile, PSD+ALDE promit îngheţarea salariilor în sectorul bugetar în 2019 la nivelul lui decembrie 2018. PSD+ALDE nu mai aplică legea salarizării unitare (astfel recunosc falimentul programului de guvernare şi mă confirmă). Asta înseamnă că salariile sunt tăiate cu echivalentul ratei inflaţiei. În plus creşterea dobânzilor va tăia şi mai mult din puterea de cumpărare”, a transmis senatorul liberal într-o postare pe Facebook.

Florin Cîţu mai susţinea că legea pensiilor este o minciună. „Este clar că legea pensiilor este doar o minciună. Nu sunt bani pentru aplicarea legii salarizării unitare şi PSD+ALDE mint că dublează pensiile”, scria senatorul PNL.

Etichete:

,

,

,

,

,