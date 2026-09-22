Un container a fost „acasă” pentru zeci de familii din Aninoasa, județul Hunedoara, timp de mai bine de trei ani. Acum, așteptarea se apropie de final. După cutremurele din 2023, oamenii au fost evacuați din locuințele afectate, iar autoritățile i-au mutat în spații modulare. În paralel, au construit 100 de apartamente, pentru ca aceștia să aibă unde locui. Oamenii ar urma să se mute în noile case în această toamnă.

Aproape 60 de oameni trăiesc, de peste trei ani de zile, în containerele aduse de autorități pe un teren de sport din Aninoasa. Oamenii se plâng de frig, de spațiul mic și de condițiile dificile, mai ales în timpul iernii.

„Aici locuiesc cu nepoata, da. Și aici mi-am făcut eu bucătăria, așa cum am putut. Cu aerul condiționat ne încălzim iarna”, povestește o femeie rămasă fără casă.

Unii localnici au rămas în casele afectate de seismul de 5,7 grade pe scara Richter și așteaptă să primească o locuință nouă.

„Mi-e casa cumpărată și am zis că mai stau în ea, până mă mut și eu la bloc. Am făcut cerere și am zis că, totuși, dacă ajută Dumnezeu, să mă mut cumva. Autoritățile spun că într-o lună încep mutările. Să ne ajute Dumnezeu!”, spune plină de speranță o bătrânică.

100 de apartamente noi au fost construite pentru ca oamenii afectați de cutremur să aibă unde să stea.

„Începând cu luna octombrie, oamenii, care în acest moment locuiesc în containerele amplasate pe un teren de sport, ar urma să fie mutați în aceste locuințe. Pentru a sta aici, o familie ar urma să plătească cel mult 30 de lei pe lună”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Noile locuințe au costat 10 milioane de euro, nouă de la Guvern și un milion din bugetul local.

„Se lucrează la curtea exterioară, pentru introducerea energiei electrice, gazului și apei și pe urmă se trece la curățenie și, în două-trei săptămâni, se va finaliza primul lot de trei blocuri”, explică Nicolae Dunca, primarul orașului Aninoasa.

Blocurile a căror structură de rezistență a fost afectată de cutremur ar urma să fie demolate.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia