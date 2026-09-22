Live TV

Video Calvarul a zeci de familii din Aninoasa, rămase fără case după cutremurele din 2023, ia sfârșit. Cum arată noile locuințe

Data publicării:
blocuri aninoasa
După trei ani în containere, zeci de familii din Aninoasa se pregătesc să se mute în locuințe noi, ridicate cu sprijinul autorităților. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un container a fost „acasă” pentru zeci de familii din Aninoasa, județul Hunedoara, timp de mai bine de trei ani. Acum, așteptarea se apropie de final. După cutremurele din 2023, oamenii au fost evacuați din locuințele afectate, iar autoritățile i-au mutat în spații modulare. În paralel, au construit 100 de apartamente, pentru ca aceștia să aibă unde locui. Oamenii ar urma să se mute în noile case în această toamnă.

Aproape 60 de oameni trăiesc, de peste trei ani de zile, în containerele aduse de autorități pe un teren de sport din Aninoasa. Oamenii se plâng de frig, de spațiul mic și de condițiile dificile, mai ales în timpul iernii.

„Aici locuiesc cu nepoata, da. Și aici mi-am făcut eu bucătăria, așa cum am putut. Cu aerul condiționat ne încălzim iarna”, povestește o femeie rămasă fără casă.

Unii localnici au rămas în casele afectate de seismul de 5,7 grade pe scara Richter și așteaptă să primească o locuință nouă.

„Mi-e casa cumpărată și am zis că mai stau în ea, până mă mut și eu la bloc. Am făcut cerere și am zis că, totuși, dacă ajută Dumnezeu, să mă mut cumva. Autoritățile spun că într-o lună încep mutările. Să ne ajute Dumnezeu!”, spune plină de speranță o bătrânică.

100 de apartamente noi au fost construite pentru ca oamenii afectați de cutremur să aibă unde să stea.

„Începând cu luna octombrie, oamenii, care în acest moment locuiesc în containerele amplasate pe un teren de sport, ar urma să fie mutați în aceste locuințe. Pentru a sta aici, o familie ar urma să plătească cel mult 30 de lei pe lună”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Noile locuințe au costat 10 milioane de euro, nouă de la Guvern și un milion din bugetul local.

„Se lucrează la curtea exterioară, pentru introducerea energiei electrice, gazului și apei și pe urmă se trece la curățenie și, în două-trei săptămâni, se va finaliza primul lot de trei blocuri”, explică Nicolae Dunca, primarul orașului Aninoasa.

Blocurile a căror structură de rezistență a fost afectată de cutremur ar urma să fie demolate.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
XINHUA-PICTURES OF THE YEAR 2018
Cel mai mare test nuclear al Coreei de Nord a declanșat ani de cutremure, arată un studiu. Misterul care îi nedumerește pe cercetători
seismograf cutremur
Cutremur în România, vineri dimineaţă
lupi hunedoara
Sat terorizat de lupi. Animalele intră în gospodării și ucid până și câinii de pază: „Așteptăm să se întâmple ceva oribil?!”
cartier blocuri
Membrii Comisiei speciale a Parlamentului European pentru criza locuinţelor în UE vin în misiune la Bucureşti
House keys with Rental Property keychain inserted into apartment door lock with copy space. Real estate rental and property management concept for
UE va lua măsuri drastice împotriva închirierilor pe termen scurt în încercarea de a reduce prețurile locuințelor
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele Consiliului European, Antonio Costa (dreapta), și prim-ministrul Canadei, Mark Carney (centru)
„Prieteni cu beneficii”: Von der Leyen propune un nou tip de relație...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un...
Ultimele știri
Vânzările de truse de urgență cresc în Lituania din cauza amenințării la adresa securității din partea Rusiei
Capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut aproape la jumătate din cauza atacurilor ucrainene (evaluare)
Arabia Saudită cere intervenția SUA împotriva houthiților. Donald Trump: „Suntem în faza de luare a unei decizii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Cât ar trebui să coste gazul ca să fie mai rentabil să te încălzești pe curent? Calcule pentru o factură mică
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...