Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști dacă nu respecți legea

Tot mai mulți români aleg să își monteze sisteme de supraveghere video pentru a-și proteja locuințele, însă instalarea acestora este reglementată de lege și presupune respectarea unor obligații clare. În funcție de locul în care sunt amplasate camerele, pot fi necesare acordul vecinilor, aprobarea asociației de proprietari sau respectarea unor reguli privind protecția datelor cu caracter personal. Într-un interviu acordat Digi24.ro, avocatul Bogdan Pițigoi a detaliat în ce situații pot fi instalate aceste sisteme, ce prevede legislația și care sunt consecințele nerespectării normelor legale.

Specialiștii atrag atenția că regulile privind instalarea camerelor de supraveghere diferă în funcție de tipul locuinței, iar nerespectarea acestora poate atrage consecințe juridice.

Care este cadrul legal pentru instalarea camerelor de supraveghere

„Instalarea sistemelor de supraveghere video este reglementată de mai multe acte normative, în funcție de situația concretă. În principal, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), în măsura în care imaginile surprinse constituie date cu caracter personal. În anumite cazuri, sunt aplicabile și dispozițiile Codului civil, referitoare la respectarea vieții private și a dreptului de proprietate, precum și prevederile Codului penal.

În acest sens, articolul 226 din Codul penal, care incriminează violarea vieții private, poate deveni aplicabil atunci când sunt realizate înregistrări fără drept sau sunt surprinse imagini din spații în care o persoană beneficiază de o așteptare legitimă de intimitate. Totodată, orientarea camerelor către proprietatea vecinilor ori către alte zone protejate de lege poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală, în măsura în care sunt încălcate drepturile persoanelor vizate.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Când poți instala camere de supraveghere fără autorizație și în ce situații ai nevoie de aprobări

Montarea camerelor de supraveghere la casă

„În cazul unei locuințe, instalarea unui sistem de supraveghere video nu necesită, de regulă, o autorizație sau acordul unei alte persoane, cât timp camera este orientată exclusiv către spațiul care aparține proprietarului și este utilizată pentru protejarea acestuia.

Există însă câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Dacă echipamentul surprinde, chiar și parțial, zone aflate pe proprietatea vecinului, precum curtea, ferestrele, balconul sau alte părți ale imobilului, este necesar acordul expres al persoanei vizate. Acesta trebuie exprimat în scris, nu doar verbal, pentru a exista o dovadă clară că respectivul proprietar acceptă ca o parte din spațiul său să intre în unghiul de filmare al camerei. În lipsa unei dovezi clare a consimțământului, pot apărea dispute privind respectarea vieții private și a dreptului de proprietate.

Montarea camerelor de către asociația de proprietari

În cazul condominiilor, respectiv al blocurilor de locuințe administrate de asociațiile de proprietari, condițiile de instalare a sistemelor de supraveghere video sunt diferite față de cele aplicabile unei locuințe individuale.

Atunci când inițiativa aparține asociației de proprietari, montarea echipamentelor trebuie aprobată printr-o decizie a adunării generale, adoptată cu respectarea condițiilor de vot prevăzute de lege (cu votul majorității proprietarilor). Ulterior, entitatea responsabilă de administrarea imobilului devine operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul camerelor și are obligația de a respecta cerințele privind protecția acestora.

Ce spații pot fi monitorizate

Sistemele de supraveghere instalate la nivelul imobilului pot viza doar zonele comune, precum căile de acces, holurile, lifturile, subsolurile, parcările sau spațiile destinate depozitării deșeurilor. În schimb, camerele nu pot fi amplasate astfel încât să surprindă ușile apartamentelor ori interiorul locuințelor, întrucât o astfel de monitorizare ar putea încălca dreptul la viață privată al proprietarilor.

Cine poate avea acces la înregistrările camerelor de supraveghere

Asociația de proprietari are obligația de a proteja sistemul de stocare a imaginilor și de a restricționa accesul la înregistrările video. Acestea nu pot fi vizualizate sau transmise către orice persoană, ci doar către entitățile autorizate, în condițiile prevăzute de lege, precum poliția, parchetul sau instanțele de judecată.

Montarea camerelor de supraveghere de către proprietari

Situația este diferită atunci când un proprietar dorește să își instaleze individual o cameră de supraveghere. În acest caz, sistemul poate fi orientat exclusiv către propria ușă de acces în apartament.

Dacă unghiul de filmare surprinde și spațiile comune ale imobilului sau ușile apartamentelor învecinate, este necesar acordul persoanelor vizate. De regulă, este vorba despre vecinii de pe același palier, în situația în care ușile locuințelor acestora intră în câmpul de filmare al camerei.

Totodată, instalarea sistemului trebuie realizată exclusiv de o firmă autorizată pentru montarea sistemelor de supraveghere video. Lucrările nu pot fi executate în regie proprie de asociația de proprietari și nici prin intermediul unor persoane sau societăți care nu dețin autorizațiile prevăzute de lege.”, a adăugat specialistul

Cât timp pot fi păstrate înregistrările video

„În cazul sistemelor de supraveghere administrate de asociațiile de proprietari, perioada de stocare a înregistrărilor este, de regulă, de până la 30 de zile. Aceasta este și recomandarea formulată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu excepția situațiilor în care există un motiv justificat pentru păstrarea imaginilor o perioadă mai lungă.

În cazul unei camere instalate de o persoană fizică pentru protejarea propriei locuințe, înregistrările pot fi păstrate și pe un suport extern de stocare, atât timp cât sunt utilizate exclusiv în scop personal și nu sunt divulgate ori folosite într-un mod care încalcă drepturile altor persoane.

Cum pot fi obținute imaginile atunci când sunt necesare ca probă

În situația în care are loc un incident surprins de camerele de supraveghere, poliția, parchetul sau instanța poate solicita acces la înregistrări, în condițiile prevăzute de lege. Problema apare însă atunci când solicitarea este formulată după expirarea perioadei de stocare, iar imaginile au fost deja șterse.

De aceea, persoanele care intenționează să inițieze un proces și au nevoie de aceste înregistrări pentru a-și susține cauza pot solicita instanței asigurarea probelor.

Procedura permite conservarea imaginilor înainte ca acestea să dispară și se soluționează, de regulă, într-un termen scurt, uneori chiar în aproximativ o săptămână. Ulterior, înregistrările obținute prin această procedură pot fi folosite ca probe în cadrul procesului principal.”, a menționat specialistul pentru Digi24.ro

Ce obligații are proprietarul care montează o cameră de supraveghere

„Persoana care instalează un sistem de supraveghere video are obligația de a se asigura că unghiul de filmare este limitat la spațiul asupra căruia are drept de folosință și că nu surprinde, fără justificare, domeniul public sau proprietatea altor persoane.

De asemenea, proprietarul trebuie să protejeze confidențialitatea imaginilor înregistrate și să le utilizeze exclusiv în scopul pentru care a instalat sistemul. Înregistrările nu pot fi publicate în mediul online și nici folosite pentru a expune, denigra sau prejudicia alte persoane, deoarece o astfel de utilizare poate atrage răspunderea juridică.

Este obligatoriu un panou care anunță supravegherea video?

Obligația de informare depinde de zona surprinsă de camera de supraveghere. Dacă aceasta filmează exclusiv spațiul privat al proprietarului, fără a surprinde alte persoane sau zone din afara proprietății, nu este necesară afișarea unui panou de avertizare.

În schimb, atunci când sistemul monitorizează și alte zone, precum domeniul public sau spații aparținând altor persoane, cei care intră în zona supravegheată, fie că sunt locatari, fie vizitatori, trebuie informați corespunzător. În aceste situații, este necesară afișarea unui panou vizibil care să indice faptul că zona este supravegheată video 24/7.”, a mai declarat sursa Digi24.ro

Ce sancțiuni riscă persoanele care montează camere de supraveghere cu încălcarea legii

Amenzi și măsuri dispuse de ANSPDCP

„Nerespectarea regulilor privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video poate atrage măsuri din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). În funcție de gravitatea situației, instituția poate aplica avertismente, poate impune măsuri de remediere sau poate dispune aplicarea unor amenzi, al căror cuantum este stabilit în funcție de circumstanțele fiecărui caz și poate ajunge la câteva mii de lei.

Când poate fi tras la răspundere proprietarul în instanță

Pe lângă sancțiunile administrative, persoana care a instalat sistemul de supraveghere poate răspunde și în fața instanței, printr-o acțiune în răspundere civilă delictuală. Aceasta intervine atunci când o persoană produce un prejudiciu alteia prin încălcarea unei obligații legale, fără să existe un raport contractual între cele două părți.

Într-un astfel de caz, instanța poate dispune modificarea unghiului de filmare, îndepărtarea sistemului de supraveghere sau plata unor despăgubiri pentru prejudiciul creat.

Cum se stabilesc despăgubirile morale

În cazul daunelor morale, legea nu prevede un cuantum fix. Persoana care consideră că i-au fost încălcate drepturile poate solicita o anumită sumă, însă valoarea finală a despăgubirilor este stabilită de instanță, în funcție de gravitatea situației, consecințele produse și probele administrate.

Totodată, partea care pierde procesul poate fi obligată să suporte cheltuielile de judecată, precum onorariul avocatului, taxa judiciară de timbru și, dacă este cazul, costurile unei expertize tehnice sau informatice.

În ce situații poate interveni răspunderea penală

În situații grave, utilizarea necorespunzătoare a unui sistem de supraveghere poate atrage și răspunderea penală. Articolul 226 din Codul penal, referitor la violarea vieții private, poate deveni aplicabil atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Într-o astfel de situație, persoana care se consideră vătămată poate formula o plângere penală, iar organele de urmărire penală vor analiza existența unei eventuale infracțiuni.”, a concluzionat avocatul Bogdan Pițigoi