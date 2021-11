Campania „Alege asumat un oraș curat” ajunge în Ploiești: 200 de noi scrumiere stradale speciale sunt disponibile din noiembrie

Mucurile de țigară colectate selectiv în cele 200 de scrumiere stradale speciale din Municipiul Ploiești vor fi valorificate energetic

Campania ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT vorbește despre gesturi simple, dar cu impact semnificativ asupra mediului și a comunității, în cadrul parteneriatului derulat cu Primăria Municipiului Ploiești și Green Academy

BAT a anunțat noile sale obiective pentru protejarea mediului, precum:

zero emisii de dioxid de carbon la nivelul întregului lanț valoric până în 2050;

100% energie regenerabilă până în 2030;

toate centrele de producție 100% certificate de către Alliance for Water Stewardship (AWS) până în 2025;

niciun deșeu rezultat din activitatea centrelor de producție să nu mai ajungă în gropi de gunoi până în 2025.

Noile obiective sunt vitale pentru atingerea unui viitor mai bun (A Better Tomorrow™)

Începând de luna aceasta, fumătorii din Municipiul Ploiești au la dispoziție 200 de scrumiere stradale special create pentru colectarea selectivă a mucurilor de țigară. Campania BAT derulată în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești și Green Academy are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare a impactului alegerilor individuale asupra mediului și a comunității și a faptului că simple gesturi, precum aruncarea chiștocului la scrumieră în loc de stradă, pot contribui semnificativ la protejarea mediului. Ploiești este cel de-al patrulea oraș care se alătură campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, după București, prin Sectorul 3, Iași și Constanța.

Modelele de scrumieră stradală amplasate în municipiul Ploiești au fost create de artiști români și premiate în cadrul concursului național de design organizat în acest an de revista de arhitectură igloo. Conceptul designului scrumierei de stâlp sugerează ideea unui stup, în care gesturile individuale se reunesc pentru binele comun.

Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice pentru Aria Europa centrală și de sud din cadrul BAT, a declarat: „La doi ani de la debutul proiectului ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, ne bucurăm că astăzi campania noastră ajunge în Ploiești, orașul în care își are sediul fabrica noastră din România, a doua cea mai mare din Europa și între primele cinci la nivel global. La BAT ne-am asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun pentru consumatorii noștri, dar și pentru societatea în care trăim. Ne dorim ca prin această campanie tot mai mulți oameni să înțeleagă responsabilitatea alegerilor individiuale și să se alăture demersului nostru de protejare a mediului și a comunității.”

Magdalena Trofin, viceprimarul municipiului Ploiești: “Mă bucur că municipiul Ploiești este al patrulea oraș din România care se alătură campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT. Așa cum ați observat în ultimul an, Primăria municipiului Ploiești este dornică să se implice în proiectele cu impact pozitiv asupra mediului, asupra vieții ploieștenilor și este deschisă colaborării cu mediul de afaceri, ONG-uri și societatea civilă. ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT este un proiect important pentru ploieșteni deoarece, prin intermediul acestei campanii, se creează infrastructura necesară colectării și valorificării energetice a mucurilor de țigări, cu zero impact asupra mediului.

Astfel, în cadrul acestui proiect, în municipiul Ploiești se vor monta 212 de scrumiere în centrul pietonal, în parcuri, pe Bulevard și în alte locuri unde se fumează de obicei pe stradă. Speranța mea este să vedem cât mai puține mucuri de țigară pe stradă.”

Ionuț Varga, Director Executiv Green Academy: “Green Academy a început din dorința de a susține proiectele care schimbă comunități și mentalități, proiecte care pot fi scalate și implementate cu ușurință la nivel național. Colaborăm cu succes cu BAT deja de peste doi ani, iar faptul că astăzi continuăm demersul de a dota și înfrumuseța zonele stradale cu scrumiere inovatoare ne bucură și ne motivează să ducem această inițiativă și în alte regiuni din țară. La fel ca restul acțiunilor noastre, proiectul promovează colectarea separată și aduce orașul mai aproape de standardele unei urbe organizate si cu preocupare pentru mediu. Rămânem un partener implicat și angajat pe termen lung atunci când vine vorba de servicii publice de calitate în armonie cu o conduită ecologică și un stil de viață conștient de mediu.”

De la debutul campaniei, peste două tone de chiștoace au fost colectate selectiv în scrumierele stradale amplasate în cele trei orașe partenere. Mucurile de țigară colectate sunt stocate în containere de plastic și transportate la stația de sortare, de unde sunt transmise împreună cu alte deșeuri valorificabile energetic către fabrici de ciment, în vederea valorificării prin incinerare cu recuperare energetică. Datorită compoziției, mucurile de țigară vor arde în totalitate, filtrele performante ale incineratorului blocând degajarea în atmosfera a oricăror gaze nocive.

Obiectivele de sustenabilitate ale BAT | În 2020, BAT a anunțat obiectivul de a atinge zero emisii de dioxid de carbon provenite din propriile activități (Scop 1 și 2) până în 2030 și emisiile produse de-a lungul lanțului valoric propriu până în 2050 (Scop 3). Recent, cu ocazia Zilei Acțiunilor Climatice, BAT s-a alăturat campaniei globale susținute de ONU Race to Zero** și se angajează să atingă pragul de zero emisii de dioxid de carbon până în 2050. Eforturile și angajamentul companiei față de standarde înalte de sustenabilitate au fost recunoscute de instituții independente, precum includerea companei în Dow Jones Sustainability Index pentru 19 ani consecutiv (BAT fiind singura companie de tutun listată în prestigiosul World Index în 2020), un rating MSCI BBB și un nivel CDP A List.

Despre BAT

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, înființată în 1902. Scopul nostru este de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii asupra sănătății, ceea ce presupune:

angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus**;

susținerea clară a faptului că țigările provoacă riscuri grave de sănătate și singura modalitate de a le evita este să nu începi să fumezi sau să renunți la fumat;

încurajarea celor care altfel ar continua să fumeze să treacă complet la produse cu risc redus susținut științific**;

urmărirea și comunicarea progresului transformării prin care trecem.

Compania a anunțat ca obiective creșterea numărului consumatorilor de produse cu potențial de risc redus la 50 de milioane până în 2030 și generarea a cel puțin 5 miliarde de lire sterline în venituri din aceste categorii de produse în 2025.

Note

* Țintele anunțate în 2020 sunt: creșterea numărului de consumatori de produse care nu implică ardere la 50 de milioane până în 2030; atingerea pragului de zero emisii de dioxid de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, concomitent cu accelerarea obiectivelor de mediu existente pentru anul 2025; eliminarea plasticului de unică folosință nenecesar și asigurarea faptului că toate ambalajele de plastic sunt reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025

** Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

