ionut mosteanu la o sedinta
Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Trebuie să continuăm investițiile în echipamente și în militarii români” Este retragerea trupelor americane un regres pentru statul român?

Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre. Astfel, sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, iar baza aeriană de la Câmpia Turzii rămâne esențială pentru operațiunile aeriene și baza Mihail Kogălniceanu va continuă să fie dezvoltată, a adăugat ministrul Apărării.

„Începând de luni, marți am fost informați la nivel oficial, ca minister, ca minister de Externe, ambasadorul nostru la NATO, atașatul militar al Apărării. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă anunțată de la începutul anului de Statele Unite ale Americii. Acum, propunerea dânșilor este în Congresul american. Mesajele au fost transmise de-a lung ultimelor luni la nivel public, chiar și acum două săptămâni, la nivelul NATO. În momentul în care am avut întâlnirea miniștrilor NATO la Bruxelles, secretarul de stat american al Apărării a transmis încă o dată partenerilor europeni că acum că și-au consolidat europenii poziția pe Flancul de Est și în general în Europa și au agreat că vor se vor înarma mai bine, vor da mai multă atenție propriei apărări. Statele Unite se vor uita mai mult către Indo-Pacific”, a declarat Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă susținută miercuri la sediul MApN.

El a adăugat că România continuă să aibă o cooperare consistentă cu SUA, „de la rotații la noi forțe, noi capabilități, noi exerciții”. Moșteanu a mai precizată că vor rămâne în țara noastră „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

„Cooperarea între România şi Statele Unite ale Americii e consistentă, e în continuă dezvoltare, de la rotaţii la noi forţe, noi capabilităţi, noi exerciţii. Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România, acest lucru va continua. Am primit recent, din partea partenerilor americani, un sistem avansat de protecţie aeriană, care va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot, urmează să fie integrat în curând în planurile noastre operaţionale. Le mulţumesc partenerilor americani pentru contribuţia constată la securitatea flancului estic şi pentru sprijinul acordat în consolidarea capacităţilor defensive ale României şi ale aliaţilor pe acest flanc estic. Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere”, a completat Moșteanu.

„Trebuie să continuăm investițiile în echipamente, în militari români. Ei sunt principala garanție pentru securitatea României. Avem aliați. Lucrăm cu dânșii, dar principala forță pentru securitatea României și siguranța fiecărui cetățean este Armata”, a adăugat el.

„Trebuie să continuăm investițiile în echipamente și în militarii români”

Ministrul USR a subliniat că „Armata Românei este principala forță de apărare a României și trebuie să continuăm investițiile în echipamente, investițiile în militarii români”.

„Vreau să precizez că Armata Română este principala forţă de apărare a României şi trebuie să continuăm investiţiile în echipamente, investiţiile în militarii români. Ei sunt, cum spuneam, principala garanţie pentru securitatea României. Avem aliaţi buni, aliaţi solizi, lucrăm alături de dânşii, ne apărăm împreună cu dânşii, însă din nou, repet, fiecare stat îşi ajustează priorităţile strategice din când în când şi asta este un lucru absolut normal. De-aia, principala forţă pentru apărarea securităţii României şi asiguranţei fiecărui cetăţean este Armata Română şi insist pe acest lucru pentru că viitorul trebuie să fie în mâinile fiecăruia dintre noi”, a mai spus el.

„Capacitățile strategice din România rămân neschimbate”, a mai precizat Moșteanu.

„ Sistemul de apărare antirachetă de la Deveslu îşi menţine integral funcţionalitatea. Baza Aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esenţial pentru operaţiuni aeriene şi colaborare aliată, Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată în continuare, steagul american va fi în toate aceste trei puncte. La Baza Kogălniceanu va rămâne în continuare un grup de luptă aerian, aşa cum a fost, de fapt, şi înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina”, a completat acesta.

„Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România”, a subliniat el.

Întrebat care sunt acei 1.000, ministrul Moșteanu a răspuns că „efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate”.

„Singura schimbare este la baza Mihail Kogălniceanu. Acea brigadă de luptă rotativă va fi sistată. Sunt cei care erau și aici în acel grup de luptă aerian și diverse trupe”, a declarat el.

Este retragerea trupelor americane un regres pentru statul român?

Chestionat dacă i se pare un regres al statului român, din punctul de vedere al amenințării ruse, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Statul român și orice stat își poate controla propriile cheltuieli și propria armată”.

„Și asta facem. Cine așteaptă minuni, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Cu focus și efort vom crește capacitățile României pe Marea Neagră. Lucrurile se întâmplă. Toate investițiile în apărare și în înzestrare au un caracter multianual”, a completat acesta.

La insistențele jurnaliștilor dacă vede un regres în retragerea trupelor americane cu un război la graniță, ministrul Apărării a replicat: „Aș fi vrut să nu fie așa. Cămașa e mai aproape de corp întotdeana decât haina. Fiecare își stabilește propria strategie”.

