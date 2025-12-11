Live TV

Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita

Consultații la domiciliu oferite de medicul de familie. Foto Getty Images
Consultații la domiciliu oferite de medicul de familie. Foto Getty Images
Când oferă medicul de familie consultații la domiciliu

Consultațiile la domiciliu oferite de medicul de familie rămân un sprijin esențial pentru pacienții aflați în situații care le limitează mobilitatea, însă acest tip de serviciu este acordat doar în circumstanțe bine reglementate. Fie că vorbim despre persoane imobilizate sau despre cazuri în care deplasarea la cabinet ar pune în pericol starea de sănătate, legislația stabilește clar când este justificată vizita medicală acasă.

Medicul de familie reprezintă primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Orice persoană se poate înscrie pe lista unui medic de familie pe care îl alege, care poate fi schimbat după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii, cu anumite excepții de la acest interval.

Când oferă medicul de familie consultații la domiciliu

Consultațiile la domiciliu se acordă:

  • Asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru;
  • Asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară;
  • Asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet;

Legislaţia prevede că medicul de familie trebuie să asigure consultaţii la domiciliu și:

  • copiilor 0 - 1 an;
  • copiilor 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase;
  • lăuzelor.

Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

Cum pot solicita pacienții consultația la domiciliu

  • Contactul cu medicul de familie - Pacientul trebuie să informeze cabinetul despre starea sa de sănătate și imposibilitatea de a se deplasa, pentru a solicita vizita la domiciliu.
  • Programarea vizitei - Există cabinete care stabilesc zile sau intervale dedicate vizitelor la domiciliu. Solicitarea trebuie confirmată de medic sau de personalul administrativ al cabinetului, pentru a asigura organizarea corespunzătoare a consultației.
  • Documentația necesară (dacă este cazul) - În anumite situații, medicul poate solicita documente care să ateste starea de sănătate, cum ar fi certificate medicale sau recomandări anterioare.

Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel:

  • maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice;
  • maximum o consultaţie pe lună pentru toate afecţiunile cronice/asigurat şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.

Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-au asigurat intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu.

Serviciile se acordă atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât și pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Vizita se consemnează în registrul de consultații la domiciliu, care va conține data și ora consultației, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparținătorului, după caz, pentru situația în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală. (Sursa: Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 696/ CNAS)

Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet, la domiciliul pacientului în cadrul programului pentru consultaţii la domiciliu sau la locul solicitării.

  • Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se pot acorda inclusiv în afara programului de lucru.

Cele mai uzuale servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt:

  • măsurarea parametrilor fiziologici (temperatură, puls, tensiune arterială etc);
  • administrarea medicamentelor;
  • manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare și pulmonare;
  • îngrijirea leziunilor, kinetoterapie.

Cele mai uzuale servicii de îngrijiri paliative la domiciliu sunt:

  • consultația, elaborarea planului interdisciplinar de tratament și îngrijire;
  • evaluarea statusului funcțional și a capacității de autoîngrijire;
  • aplicarea și monitorizarea tratamentului farmacologic;
  • educarea și informarea pacientului pentru auto-îngrijire, îngrijire terminală;
  • consiliere psihologică specializată a pacientului și familiei, kinetoterapie.

