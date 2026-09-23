Când începe Termoenergetica pregătirea instalațiilor pentru căldura din apartamente. Ce trebuie să facă proprietarii din București

Compania Municipală Termoenergetica București începe, de la 1 octombrie, pregătirea sistemului de termoficare pentru sezonul rece 2026-2027. Operațiunile vor fi desfășurate etapizat și vor include încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, precum și efectuarea probelor de presiune în interiorul imobilelor. Proprietarii care au lucrări în desfășurare trebuie să le finalizeze înainte de data programată pentru blocul lor.

Pregătirea instalațiilor înaintea sezonului rece presupune respectarea programărilor anunțate pentru fiecare imobil și verificarea circuitelor interioare, astfel încât eventualele intervenții să fie încheiate în condiții de siguranță.

Când începe încărcarea instalațiilor din București

„Începând cu 1 octombrie, CMTEB va demara etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica București.

Operațiunile nu vor fi realizate simultan în toate imobilele, ci în funcție de programarea stabilită pentru fiecare asociație de proprietari.

Cum vor afla locatarii data stabilită pentru fiecare bloc

Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Informarea va fi afișată la intrarea în imobil, astfel încât locatarii să poată verifica data stabilită, potrivit CMTEB.

Lucrările din apartamente trebuie finalizate înainte de data anunțată

Termoenergetica le solicită locatarilor să se asigure că eventualele lucrări la instalațiile de încălzire sunt încheiate înainte de încărcarea cu apă. Măsura vizează atât intervențiile efectuate în spațiile comune ale blocului, cât și pe cele din interiorul apartamentelor.

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de data programată.

Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii

În blocurile racordate la sistemul centralizat, aerisirea caloriferelor trebuie raportată la momentul în care instalația interioară a imobilului a fost încărcată cu apă, iar coloanele au fost pregătite pentru probe și pentru furnizarea agentului termic.

Această etapă poate avea loc înainte ca locatarii să primească efectiv căldură în apartamente. Prin urmare, operațiunea nu trebuie legată exclusiv de prima zi în care caloriferele se încălzesc.

În locuințele dotate cu centrală termică individuală, aerisirea se efectuează după umplerea sau completarea cu apă a circuitului și înainte de utilizarea constantă a sistemului. După eliminarea aerului trebuie verificată presiunea instalației, conform indicațiilor producătorului echipamentului.

De câte ori pe an este recomandat să aerisim caloriferele

„Aerisirea caloriferelor este recomandată cel puțin o dată pe an, după umplerea instalației de încălzire. În cazul blocurilor racordate la un sistem centralizat, această etapă are loc, în mod normal, după ce instalația interioară a imobilului a fost reîncărcată cu apă și coloanele au fost pregătite pentru sezonul rece, înaintea pornirii încălzirii sau în perioada probelor de funcționare.

Momentul umplerii instalației este anunțat, de obicei, de administrația imobilului, astfel încât locatarii să poată efectua operațiunea în condiții de siguranță și să evite eventualele incidente. De asemenea, chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în instalație pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în calorifere.

Din acest motiv, se recomandă realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea iernii, pentru a menține eficiența termică a sistemului de încălzire.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

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Editor : C.S.