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Când intră alocațiile copiilor în octombrie 2026. Calendarul plăților pe card sau prin poștă pentru indemnizații și ajutoare sociale

Data publicării:
Indemnizații și alocatii octombrie. Inquam Photos Octav Ganea
Indemnizații și alocatii octombrie. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Când se plătesc alocațiile pentru copii în octombrie 2026 Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție Drepturile persoanelor cu dizabilități în octombrie Când se achită alocația de plasament și drepturile de hrană Ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune Când se plătește ajutorul de incluziune

Alocațiile de stat, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare pe 8 octombrie 2026, potrivit calendarului publicat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi achitate pe 14 octombrie, iar alocațiile de plasament și ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune, pe 20 octombrie. În cazul încasării prin mandat poștal, datele de începere a plăților diferă în funcție de beneficiul acordat.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, efectuează în octombrie plățile aferente drepturilor pentru luna septembrie 2026.

Când se plătesc alocațiile pentru copii în octombrie 2026

Alocația de stat pentru copii va fi virată în conturile bancare pe 8 octombrie, potrivit calendarului publicat de ANPIS. Pentru beneficiarii care încasează banii prin mandat poștal, plățile vor începe pe 10 octombrie.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare pe 8 octombrie. Pentru cei care încasează aceste drepturi prin mandat poștal, plățile vor începe pe 10 octombrie.

Drepturile persoanelor cu dizabilități în octombrie

Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi achitate în conturile bancare pe 14 octombrie. Pentru beneficiarii care primesc sumele prin mandat poștal, plățile vor începe pe 18 octombrie, potrivit calendarului publicat de ANPIS.

Când se achită alocația de plasament și drepturile de hrană

Alocația de plasament va fi virată în conturile bancare pe 20 octombrie, dată de la care vor începe și plățile prin mandat poștal.

Calendarul prevede aceleași termene pentru alocația lunară de hrană destinată persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană acordată bolnavilor de TBC.

Ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune, incluse în venitul minim de incluziune (VMI), au ca termen de plată în cont bancar data de 20 octombrie.

Pentru beneficiarii care încasează aceste forme de sprijin prin mandat poștal, începutul plăților este prevăzut tot la 20 octombrie. Sumele achitate în această etapă corespund, asemenea celorlalte beneficii din calendar, drepturilor aferente lunii septembrie 2026.

Când se plătește ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune va fi virat în conturile bancare pe 20 octombrie. În aceeași zi vor începe și plățile prin mandat poștal.

Editor : C.S.

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