Locurile de parcare de reședință administrate de primării se atribuie la cerere, potrivit regulamentului local. Beneficiarul le poate folosi în condițiile prevăzute de autorizație, abonament sau contract, iar neplata tarifului ori schimbarea adresei poate duce la pierderea acestui drept. Dacă spațiul este proprietate privată și a fost cumpărat prin act de vânzare, se aplică regulile Codului civil privind proprietatea.

Într-un condominiu, un spațiu amenajat pentru parcare poate face parte și din proprietatea comună. Potrivit Legii nr. 196/2018, partea comună poate fi atribuită unui proprietar în folosință exclusivă numai dacă nu sunt lezate drepturile celorlalți proprietari. Hotărârea se adoptă cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu, iar folosința se stabilește printr-un contract cu asociația de proprietari.

Cine poate cere un loc de parcare și ce documente sunt necesare

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 include amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor printre serviciile de administrare a domeniului public și privat de interes local. Autoritățile locale aprobă regulamentele de funcționare, astfel că documentele necesare, ordinea de repartizare, tarifele și termenele pot diferi de la o localitate la alta. Regula aplicabilă unei adrese se verifică în hotărârea autorității care administrează parcarea.

Pentru o parcare de reședință administrată de autoritatea locală, cererea se depune pentru zona aferentă adresei. Regulamentul aplicabil stabilește ce imobile sunt deservite de fiecare parcaj, dacă este acceptată și reședința declarată, pe lângă domiciliu, și ce dovadă trebuie prezentată pentru autoturism.

În Sectorul 3 al Capitalei, de exemplu, În prima etapă de atribuire a locurilor nominale, zona de parcare din care face parte locul solicitat trebuie să se afle la cel mult 100 de metri de limita imobilului declarat în cerere.

Actul de identitate și certificatul de înmatriculare sunt documentele de bază pentru o persoană fizică. Dacă solicitantul folosește o mașină de serviciu sau una în leasing, poate dovedi dreptul de folosință printr-o adeverință de la angajator ori prin contractul de leasing, după caz. Administrația verifică și dacă persoana figurează în evidențele fiscale ale sectorului și dacă are datorii restante la bugetul local.

Unde se depune cererea pentru un loc de parcare de reședință

În funcție de regulamentul local, solicitarea poate fi transmisă online, prin platforma de parcări, sau depusă la registratura primăriei ori la ghișeul serviciului care administrează parcările. De exemplu, în Sectorul 3 al Capitalei, înregistrarea se face prin platforma electronică, iar personalul de la registratură îi ajută pe cei care nu au acces la mijloace informatice să completeze și să trimită formularul.

Și perioada de valabilitate diferă de la o localitate la alta. În Sectorul 3 sunt luate în calcul solicitările depuse în anul în care are loc repartizarea. La Cluj-Napoca, acestea rămân valabile până la soluționare. Dacă persoana se mută între timp, regulamentul aplicabil stabilește dacă dosarul poate fi actualizat sau trebuie depusă o nouă cerere și ce dată va fi luată în calcul la repartizare.

Cum se face repartizarea când sunt mai multe cereri decât locuri

Când cererile depășesc numărul locurilor disponibile, procedura poate prevedea o listă de așteptare, criterii de prioritate sau o licitație. Ordinea înregistrării contează în măsura în care regulamentul o folosește pentru departajare.

În localitățile care folosesc liste de așteptare, locurile libere se repartizează de regulă în ordinea cronologică a solicitărilor validate. Termenul în care persoana trebuie să răspundă unei oferte, precum și consecințele refuzului sau ale lipsei de răspuns se stabilesc prin regulamentul local.

În Sectorul 3, de exemplu, locurile se repartizează direct, în ordinea depunerii cererilor, dacă acestea nu depășesc numărul locurilor libere, și prin licitație publică dacă cererile sunt mai multe. Documentul emis după repartizare arată dacă titularul primește un spațiu numerotat sau dreptul de a folosi unul disponibil într-o anumită zonă.

Pentru persoanele cu dizabilități, Legea nr. 448/2006 (art. 65 alin. 5) prevede că administratorul parcărilor din domeniul public repartizează gratuit, la cerere, locuri cât mai aproape de domiciliu persoanelor care au nevoie de ele. Acest drept este prevăzut la nivel național. Cardul-legitimație pentru parcarea gratuită se eliberează printr-o procedură distinctă de repartizarea unui spațiu lângă locuință.

Când poți pierde locul de parcare de reședință

Dreptul de folosință poate înceta dacă autorizația, abonamentul sau contractul expiră fără să fie prelungit. Titularul poate pierde locul și dacă nu achită taxa la scadență, se mută în afara zonei deservite ori nu actualizează datele după schimbarea mașinii, atunci când regulamentul prevede această consecință. Termenele de plată și de actualizare sunt stabilite la nivel local și pot diferi de la o primărie la alta.

Reînnoirea contractelor deja existente se poate face prin plata taxei de parcare la termenul scadent și întrunirea cumulativă a condițiilor de atribuire a locului de parcare stabilite de actele normative în vigoare pe întreaga perioada de derulare a contractului.

În Sectorul 6 al Capitalei, de exemplu, taxa pentru contractele aflate în derulare poate fi achitată integral până la 31 martie sau în două rate egale, scadente la 31 martie și 30 septembrie. Neplata la termen duce la rezilierea contractului.

Schimbarea datelor poate avea un termen diferit de cel de plată. În Sectorul 3, titularul trebuie să ceară actualizarea datelor sau a documentelor în cel mult 30 de zile de la modificare. Dacă vinde mașina înscrisă în autorizație sau pierde în alt mod dreptul de a o folosi, are până la 90 de zile să comunice prin platforma primăriei că intenționează să actualizeze autorizația cu datele altui vehicul. Dacă nu face această solicitare la timp, pierde dreptul de a folosi locul, care poate fi atribuit altei persoane.

La vânzarea apartamentului, un loc de parcare aflat în proprietatea vânzătorului poate fi inclus în contract. Dacă locul a fost atribuit de primărie, eventuala preluare depinde de regulamentul local. De exemplu, în Sectorul 6, vânzarea locuinței duce la rezilierea contractului de parcare, iar cumpărătorul trebuie să depună o cerere proprie.

De asemenea, în anumite sectoare sau orașe subînchirierea locului sau cedarea dreptului de folosință către o terță persoană este interzisă și duce la rezilierea unilaterală a contractului. (Regula se aplică și în cazul sectorului 6 din Capitală). Există însă o procedură separată de transfer către rude de gradul I sau soț/soție care locuiesc la aceeași adresă, dacă noul beneficiar îndeplinește condițiile regulamentului.

Când poate fi cumpărat locul

Un loc care face parte din domeniul public poate fi dat în folosință în condițiile legii. Cât timp are acest regim, el nu poate fi vândut. Taxa achitată primăriei este pentru utilizare, iar suma oferită la o licitație organizată pentru atribuirea parcării privește același drept de folosință.

În cazul unei tranzacții private, contează ce drept îi aparține vânzătorului. Contractul și cartea funciară permit verificarea situației juridice a spațiului. Actele pot arăta că obiectul vânzării este un imobil individualizat sau o cotă dintr-o proprietate comună. Dacă oferta menționează un loc numerotat, documentele trebuie verificate și pentru a stabili în baza cărui act poate fi folosit exact acel spațiu. La autentificarea tranzacției, notarul solicită extrasul de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificatul de sarcini.

Cum este semnalizat locul de parcare

„Modul în care este semnalizat un loc de parcare este stabilit tot prin regulile locale. Acesta poate fi marcat prin indicatoare/marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă. Titularul nu poate, în mod arbitrar, să monteze un blocator ori să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme.

Dacă regulamentul local permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi amplasat numai cu respectarea procedurii prevăzute de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente. Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar cel care l-a amplasat poate fi sancționat, în condițiile legii.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi pentru Digi24.ro

Ce poți face dacă altcineva îți ocupă locul de parcare atribuit

„Dacă un alt șofer parchează pe un loc de parcare care ți-a fost atribuit de autoritatea locală, situația poate fi sesizată autorităților competente, potrivit regulilor stabilite prin regulamentul local.

Locul trebuie să fie atribuit și semnalizat corespunzător, astfel încât dreptul de folosință să poată fi verificat. Titularul locului nu poate însă să își facă singur dreptate.

Mașina care ocupă locul nu poate fi blocată, mutată sau deteriorată de către persoana care are dreptul de folosință. În funcție de regulile locale, autoritățile competente pot dispune sancțiuni sau, în anumite situații, ridicarea autoturismului.

În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan.”, a mai precizat avocatul

Editor : C.S.