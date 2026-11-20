Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi, odată cu pensia aferentă lunii decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele, cuprinse între 300 și 500 de lei, vor fi achitate din oficiu, fără depunerea unei cereri. Distribuirea banilor la domiciliul beneficiarilor va începe pe 2 decembrie, după Ziua Națională a României.

Prima etapă a măsurii de sprijin s-a încheiat în luna mai, când Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a acordat ajutoare în valoare totală de peste 1,07 miliarde de lei, potrivit raportului de activitate pentru primul semestru al anului 2026.

Când se plătește a doua tranșă a ajutorului financiar pentru pensionari

Sprijinul destinat persoanelor cu venituri reduse este reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 23/2026, care stabilește acordarea banilor în două etape, în lunile mai și decembrie.

Potrivit informațiilor confirmate de Casa Națională de Pensii Publice pentru Digi24.ro, a doua tranșă a ajutorului financiar va fi achitată odată cu pensia aferentă lunii decembrie 2026.

Când se plătesc pensiile în decembrie 2026

„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri. Întrucât 1 decembrie, Ziua Națională a României, este zi de sărbătoare legală, vom începe distribuirea de miercuri, 2 decembrie. Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare.

Avem la dispoziție 15 zile calendaristice pentru distribuirea pensiilor, dar, de regulă, încheiem livrările înainte de expirarea acestui termen. Pentru luna decembrie, estimăm că vom finaliza distribuirea până pe 16 decembrie.

Calendarul din prima jumătate a lunii ne permite să ne desfășurăm activitatea în condiții obișnuite, astfel că nu anticipăm întârzieri la plata pensiilor.”, a declarat pentru Digi24.ro Ștefan Valentin, director general al Poștei Române

Când se virează pensiile în contul bancar și când sunt livrate prin poștă

Data la care pensionarii primesc banii depinde de modalitatea de plată pentru care au optat. Pentru cei care încasează pensia prin bancă, suma este virată în contul curent sau în contul de card pe 12 ale lunii, dar nu mai târziu de data de 13. Beneficiarii pot folosi banii imediat ce aceștia intră în cont.

În cazul pensiilor achitate în numerar, Poșta Română distribuie banii la domiciliul beneficiarilor între 1 și 15 ale fiecărei luni. Acesta este intervalul în care se fac livrările, iar ziua în care poștașul ajunge la fiecare beneficiar depinde de programul de distribuire al oficiului poștal.

Pensionarii care nu sunt găsiți acasă și primesc un aviz își pot ridica banii și documentul de plată de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP)

Câți bani primesc pensionarii în plus în decembrie 2026

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, fiind stabilite trei categorii de încadrare.

Persoanele care încasează lunar până la 1.500 de lei inclusiv vor primi 500 de lei. Pentru cele cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, suma acordată este de 400 de lei, în timp ce pensionarilor care se încadrează în intervalul 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei.

Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat care au domiciliul în România și îndeplinesc condițiile privind nivelul veniturilor. Persoanele cu reședința obișnuită în străinătate sunt excluse de la acordarea acestui drept.

În cazul pensiilor de urmaș, eligibilitatea se stabilește individual, pentru fiecare beneficiar. De asemenea, ajutorul se acordă integral chiar dacă drepturile încasate în luna noiembrie corespund doar unei fracțiuni din aceasta. Casele de pensii identifică automat persoanele îndreptățite, fără ca acestea să fie obligate să depună documente suplimentare.

Ce venituri sunt luate în calcul pentru ajutorul din decembrie

Încadrarea în plafoanele stabilite de Guvern se face pe baza drepturilor cuvenite pentru luna noiembrie 2026, spre deosebire de prima etapă, când au fost luate în considerare cele aferente lunii aprilie.

La verificarea eligibilității sunt cumulate pensiile din sistemul public, cele militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari. Astfel, persoanele ale căror drepturi bănești s-au modificat după acordarea primei tranșe pot beneficia de o sumă diferită în decembrie sau pot pierde accesul la această măsură dacă depășesc plafonul de 3.000 de lei.

Editor : C.S.