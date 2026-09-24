Când rămâi fără permis pentru neacordarea priorității. În ce situații se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 sau 90 de zile

Neacordarea priorității poate lăsa un șofer fără dreptul de a conduce chiar dacă nu se produce un accident. Codul rutier prevede suspendarea permisului pentru 60 de zile dacă nu acordă trecerea unui vehicul care are prioritate sau unui pieton care traversează regulamentar, în condițiile stabilite de lege. Dacă abaterea provoacă un accident soldat cu pagube materiale, șoferul riscă o sancțiune mai severă.

Codul rutier reglementează distinct prioritatea vehiculelor și pe cea a pietonilor, iar producerea unui accident schimbă încadrarea faptei.

Când se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 de zile

Neacordarea priorității unui vehicul care are acest drept este sancționată cu amendă din clasa a III-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, potrivit articolului 101 alineatul (3) litera f) din OUG nr. 195/2002. Legea nu condiționează aplicarea acestei sancțiuni de producerea unui accident.

Aceeași sancțiune se aplică în cazul pietonilor angajați în traversarea regulamentară prin locuri special amenajate și semnalizate, dacă aceștia se află pe sensul de deplasare al vehiculului. Condițiile sunt prevăzute expres la litera e) a aceluiași articol.

Când crește suspendarea la 90 de zile

Dacă nerespectarea regulilor de prioritate provoacă un accident din care rezultă numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, se aplică articolul 102 alineatul (3) litera g) din Codul rutier. În această situație, conducătorul auto este sancționat cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Șoferul trebuie, de asemenea, să susțină un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până la expirarea perioadei de suspendare. Dacă nu se prezintă sau nu promovează testul, durata sancțiunii se prelungește de drept cu 30 de zile.

Ce se întâmplă dacă în accident sunt persoane rănite

Suspendarea de 90 de zile prevăzută la articolul 102 alineatul (3) litera g) se referă la accidentele soldate numai cu pagube materiale. Dacă o persoană este rănită sau își pierde viața, cazul nu poate fi încadrat automat în aceeași prevedere.

Codul rutier stabilește că permisul conducătorului implicat într-un asemenea accident se reține dacă acesta a încălcat o regulă de circulație. Măsurile ulterioare depind de împrejurările constatate și de soluția dată în cauză; simplul fapt că există victime nu permite indicarea unei perioade unice de suspendare.

Poți conduce după ce permisul a fost reținut pentru neacordarea priorității?

Reținerea permisului nu înseamnă, în toate cazurile, că șoferul pierde dreptul de a conduce din aceeași zi. Pentru neacordarea priorității sancționată cu 60 de zile de suspendare, poliția eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile, potrivit art. 111 alin. (5) din Codul rutier. Suspendarea începe la expirarea dovezii sau mai devreme, dacă titularul o depune la o unitate de poliție rutieră în perioada ei de valabilitate.

Cât sunt amenzile rutiere în 2026

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei:

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;

Clasa a V-a, aplicabilă persoanelor juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Editor : C.S.