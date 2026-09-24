Live TV

Când rămâi fără permis pentru neacordarea priorității. În ce situații se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 sau 90 de zile

Data publicării:
Suspendarea permisului auto. Inquam Photos George Călin
Suspendarea permisului auto. Inquam Photos George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 de zile Când crește suspendarea la 90 de zile Ce se întâmplă dacă în accident sunt persoane rănite Poți conduce după ce permisul a fost reținut pentru neacordarea priorității? Cât sunt amenzile rutiere în 2026

Neacordarea priorității poate lăsa un șofer fără dreptul de a conduce chiar dacă nu se produce un accident. Codul rutier prevede suspendarea permisului pentru 60 de zile dacă nu acordă trecerea unui vehicul care are prioritate sau unui pieton care traversează regulamentar, în condițiile stabilite de lege. Dacă abaterea provoacă un accident soldat cu pagube materiale, șoferul riscă o sancțiune mai severă.

Codul rutier reglementează distinct prioritatea vehiculelor și pe cea a pietonilor, iar producerea unui accident schimbă încadrarea faptei.

Când se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 de zile

Neacordarea priorității unui vehicul care are acest drept este sancționată cu amendă din clasa a III-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, potrivit articolului 101 alineatul (3) litera f) din OUG nr. 195/2002. Legea nu condiționează aplicarea acestei sancțiuni de producerea unui accident.

Aceeași sancțiune se aplică în cazul pietonilor angajați în traversarea regulamentară prin locuri special amenajate și semnalizate, dacă aceștia se află pe sensul de deplasare al vehiculului. Condițiile sunt prevăzute expres la litera e) a aceluiași articol.

Când crește suspendarea la 90 de zile

Dacă nerespectarea regulilor de prioritate provoacă un accident din care rezultă numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, se aplică articolul 102 alineatul (3) litera g) din Codul rutier. În această situație, conducătorul auto este sancționat cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Șoferul trebuie, de asemenea, să susțină un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până la expirarea perioadei de suspendare. Dacă nu se prezintă sau nu promovează testul, durata sancțiunii se prelungește de drept cu 30 de zile.

Ce se întâmplă dacă în accident sunt persoane rănite

Suspendarea de 90 de zile prevăzută la articolul 102 alineatul (3) litera g) se referă la accidentele soldate numai cu pagube materiale. Dacă o persoană este rănită sau își pierde viața, cazul nu poate fi încadrat automat în aceeași prevedere.

Codul rutier stabilește că permisul conducătorului implicat într-un asemenea accident se reține dacă acesta a încălcat o regulă de circulație. Măsurile ulterioare depind de împrejurările constatate și de soluția dată în cauză; simplul fapt că există victime nu permite indicarea unei perioade unice de suspendare.

Poți conduce după ce permisul a fost reținut pentru neacordarea priorității?

Reținerea permisului nu înseamnă, în toate cazurile, că șoferul pierde dreptul de a conduce din aceeași zi. Pentru neacordarea priorității sancționată cu 60 de zile de suspendare, poliția eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile, potrivit art. 111 alin. (5) din Codul rutier. Suspendarea începe la expirarea dovezii sau mai devreme, dacă titularul o depune la o unitate de poliție rutieră în perioada ei de valabilitate.

Cât sunt amenzile rutiere în 2026

  • Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;
  • Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei:
  • Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;
  • Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;
  • Clasa a V-a, aplicabilă persoanelor juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
4
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan și scenariul unui...
Ce tragedie! A murit la 25 de ani, la doar șapte săptămâni de când a avut nunta
Digi Sport
Ce tragedie! A murit la 25 de ani, la doar șapte săptămâni de când a avut nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Banda de urgență. Inquam Photos Virgil Simonescu
Când ai voie să folosești banda de urgență. Greșeala pentru care permisul se suspendă 90 de zile
În ce situații se poate suspenda permisul de conducere. Foto Getty Images
Șoferii care nu achită amenzile în 90 de zile pot rămâne temporar fără permis. Cum se calculează perioada de suspendare
Amenzi rutiere de la 1 iulie. Foto Getty Images
Cresc amenzile rutiere de la 1 iulie 2026. Poliția Română a confirmat cât vor plăti șoferii după majorarea salariului minim
Tahograf de la 1 iulie. Foto Getty Images
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică
Suspendarea permisului de conducere. Foto Getty Images
Amenzile rutiere neplătite vor duce la suspendarea permisului. Poliția Română explică procedura și când intră în vigoare regula
Recomandările redacţiei
piste biciclete sat
Combinație românească cu fonduri europene. Primarii au tranformat...
xi Jinping și Donald Trump
Lecțiile lui Mao pentru China de azi: semnificația ascunsă a...
nicusor dan in fata la onu, in new york
Nicușor Dan: „Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce îmi doresc...
Inteligența artificială
Roboți ucigași sau superinteligență? Donald Trump și Antonio Guterres...
Ultimele știri
Unul dintre marile mistere ale istoriei Parisului e la un pas să fie elucidat: Dezvăluirea făcută de un vestigiu de peste 2.000 de ani
Prețul petrolului și infrastructura energetică, sub presiune. SUA caută o cale de ieșire din războiul cu Iranul
Nunta extravagantă a lui Trump Jr. plătită de „omul Kremlinului”: visul spionajului rusesc și coșmarul serviciilor de contrainformații
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în...
Fanatik.ro
Dan și Diana Șucu, aproape de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului. „Am fi regretat în...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Reghecampf scapă de coșmarul tunisian: 150.000 de euro și 10 ore de negocieri pentru libertate. Vine la FCSB
Adevărul
Peste 3,2 milioane de euro, găsiți de carabinieri în pereții unei case din Napoli. Banii, scoși cu gălețile...
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Declarația lui Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii: "Au încercat să mă omoare"
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Cum a fost executat silit un pensionar cu 1.500 lei pensie? Pierde o treime din pensie în contul unei datorii
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...