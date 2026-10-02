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Când riscă șoferii să rămână fără talonul mașinii: De la folii neomologate pe geamuri la zgomot excesiv și defecțiuni tehnice

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Talonul mașinii. Inquam Photos George Calin
Talonul mașinii. Inquam Photos George Calin
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Din articol
În ce situații poate fi reținut talonul mașinii Restituirea certificatului reținut pentru deficiențe majore sau periculoase

Starea tehnică a mașinii și respectarea cerințelor privind echiparea, actele și asigurarea acesteia sunt verificate în cadrul controalelor rutiere. Dacă sunt constatate anumite nereguli, Poliția Rutieră poate reține talonul, în condițiile prevăzute de lege. Printre motive se numără deficiențele majore sau periculoase la frâne și direcție, dar și foliile neomologate de pe geamuri ori zgomotul care depășește limitele admise.

Modificările aduse unui autoturism trebuie evaluate și prin prisma siguranței în trafic. O intervenție făcută din considerente estetice poate avea efecte asupra modului în care șoferul observă drumul sau este văzut de ceilalți participanți.

În ce situații poate fi reținut talonul mașinii

Articolul 112 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește cazurile în care Poliția Rutieră reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia. Prevederile vizează atât deficiențele tehnice, cât și nerespectarea unor obligații privind documentele, asigurarea și echiparea vehiculului.

Lipsa unui ITP valabil și nerespectarea normelor pentru transportul produselor periculoase

Lipsa unei inspecții tehnice periodice valabile sau anularea acesteia poate duce la reținerea certificatului. Pentru vehiculele înregistrate, măsura este prevăzută direct la articolul 112. În cazul mașinilor înmatriculate, expirarea ori anularea ITP determină suspendarea de drept a înmatriculării, situație pentru care Codul rutier prevede, de asemenea, reținerea talonului.

Separat, documentul se reține atunci când nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase.

Deficiențe la iluminare, frâne și direcție

În ceea ce privește iluminarea și semnalizarea, documentul se reține dacă vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, fără dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă ori mijloacele fluorescent-reflectorizante prevăzute de normele tehnice în vigoare.

Aceeași măsură este prevăzută dacă sistemele de iluminare-semnalizare prezintă deficiențe majore sau periculoase ori dacă sunt utilizate alte dispozitive decât cele omologate.

Reținerea certificatului este prevăzută și atunci când sistemul de frânare de serviciu, cel de frânare de securitate sau de staționare ori mecanismul de direcție prezintă deficiențe majore sau periculoase.

Anvelope neconforme și lipsa echipării de iarnă

În cazul anvelopelor, legea vizează dimensiunile sau caracteristicile diferite de cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, tăieturile ori rupturile cordului și uzura peste limita legal admisă.

Documentul se reține și atunci când autovehiculul nu este dotat cu anvelope de iarnă la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și cele de transport de persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, măsura se aplică dacă nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune ori nu au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Zgomot peste limita legală, emisii poluante și probleme la remorcare

Alte situații privesc zgomotul produs în mers sau în staționare, atunci când acesta depășește limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul, precum și emisiile de noxe poluante ale motorului peste limitele legale.

În cazul remorcării, certificatul se reține dacă elementele dispozitivului de cuplare prezintă uzură pronunțată ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului.

Folii și accesorii care afectează vizibilitatea

Legea include și situația în care autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afișe ori reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât și din exterior.

Măsura se aplică și dacă autovehiculul sau tractorul agricol ori forestier are aplicate pe partea frontală și/sau posterioară afișe, înscrisuri ori reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă sau posibilitatea de citire a numărului de înmatriculare.

Scurgeri de carburant sau lubrifiant și caroserie degradată

Pentru autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, scurgerile semnificative de carburant sau lubrifiant constituie un motiv de reținere a documentului. Reținerea talonului este prevăzută și dacă vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta se află într-o stare avansată de degradare.

Nereguli privind plăcuțele, documentele și asigurarea

În privința plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, certificatul se reține dacă acestea nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate alte dispozitive de iluminare decât cele omologate. Este prevăzută aceeași măsură dacă vehiculul nu are montată una dintre plăcuțe.

Documentul se reține și atunci când datele înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespund caracteristicilor tehnice ale vehiculului. Aceeași măsură se aplică dacă acesta nu a fost radiat din circulație în cazurile prevăzute de ordonanță ori dacă nu are asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse terților prin accidente de circulație, conform legii.

Un alt caz este cel în care deținătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare în conformitate cu prevederile legale.

Lipsa dotărilor obligatorii la vehiculele folosite pentru instruire

Pentru autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere destinate învățării conducerii, folosite în procesul de instruire a persoanelor în vederea obținerii permisului, măsura se aplică atunci când lipsesc dotările obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare.

Restituirea certificatului reținut pentru deficiențe majore sau periculoase

În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei contravenții privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului, utilizatorului sau reprezentantului convențional al acestora de către Poliția Rutieră, la prezentarea dovezii eliberate de Registrul Auto Român din care rezultă că deficiența a fost remediată.

Editor : C.S.

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