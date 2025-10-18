Live TV

Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025

Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images
Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images
Ce reguli trebuie să respecte conducătorii de trotinete electrice Ce dotări sunt obligatorii pentru orice trotinetă electrică Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025

Tot mai mulți români aleg trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025. Legislația rutieră tratează trotinetele electrice cu aceeași rigoare ca orice alt vehicul din trafic și stabilește reguli clare privind circulația, dar și dotările obligatorii pentru siguranță.

În ultimii ani, numărul trotinetelor electrice a crescut semnificativ în marile orașe, odată cu dezvoltarea serviciilor de închiriere rapidă și creșterea cererii pentru mobilitate urbană. Însă, odată cu popularitatea lor, au apărut și probleme: accidente, abateri de la regulile de circulație și lipsa de informare a utilizatorilor.

Ce reguli trebuie să respecte conducătorii de trotinete electrice

Circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h.

  • Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.
  • Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.
  • Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Ce dotări sunt obligatorii pentru orice trotinetă electrică

În circulația pe drumurile publice, orice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:

  • prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
  • prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de direcţie;
  • dotată cu sistem de avertizare sonoră;
  • echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
  • echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent- reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică

Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică:

  • să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia “Accesul interzis bicicletelor“;
  • să înveţe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
  • să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
  • să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
  • să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
  • să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
  • să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;
  • să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
  • să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
  • să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
  • să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
  • să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
  • să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
  • să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
  • să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
  • să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.

Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025

Încălcarea regulilor când folosești o trotinetă electrică poate atrage amenzi care variază în funcție de regula de circulație încălcată. Sancțiunile pot fi cuprinse între 4-5 puncte sau 6-8 puncte-amendă. (Punctul de amendă în 2025 este 202, 5 lei)

Responsabilitatea aplicării sancțiunilor pentru trotinetele electrice revine, în principal, Poliției Rutiere, atunci când abaterile sunt comise pe drumurile publice. Agenții rutieri pot opri orice trotinetă care circulă neregulamentar, fie pe carosabil, fie pe pistele pentru biciclete, și pot aplica amenzi.

De asemenea, Poliția Locală are, la rândul ei, competența de a constata contravențiile și de a sancționa conducătorii de trotinete. În anumite orașe din țară, inclusiv în Capitală, primăriile au emis regulamente proprii care stabilesc clar unde pot fi lăsate trotinetele închiriate și ce amenzi se aplică pentru blocarea circulației pietonale.

