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Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă

Camelia Sinca Data publicării:
Pensii decembrie 2026. Inquam Photos Octav Ganea
Pensii decembrie 2026. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026 Când se virează pensiile în contul bancar și când sunt livrate prin poștă

Poșta Română va începe miercuri, 2 decembrie 2026, distribuirea pensiilor la domiciliu, după ziua liberă de 1 decembrie. Directorul general al companiei a transmis pentru Digi24.ro că livrările ar putea fi încheiate până pe 16 decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă.

Data încasării pensiei este un reper pentru beneficiarii care își planifică din timp cumpărăturile și celelalte cheltuieli de la sfârșitul anului.

Când se plătesc pensiile în decembrie 2026

„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri. Întrucât 1 decembrie, Ziua Națională a României, este zi de sărbătoare legală, vom începe distribuirea de miercuri, 2 decembrie. Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare.

Avem la dispoziție 15 zile calendaristice pentru distribuirea pensiilor, dar, de regulă, încheiem livrările înainte de expirarea acestui termen. Pentru luna decembrie, estimăm că vom finaliza distribuirea până pe 16 decembrie. Calendarul din prima jumătate a lunii ne permite să ne desfășurăm activitatea în condiții obișnuite, astfel că nu anticipăm întârzieri la plata pensiilor.”, a declarat pentru Digi24.ro Ștefan Valentin, director general al Poștei Române

Când se virează pensiile în contul bancar și când sunt livrate prin poștă

Data la care pensionarii primesc banii depinde de modalitatea de plată pentru care au optat. Pentru cei care încasează pensia prin bancă, suma este virată în contul curent sau în contul de card pe 12 ale lunii, dar nu mai târziu de data de 13. Beneficiarii pot folosi banii imediat ce aceștia intră în cont.

În cazul pensiilor achitate în numerar, Poșta Română distribuie banii la domiciliul beneficiarilor între 1 și 15 ale fiecărei luni. Acesta este intervalul în care se fac livrările, iar ziua în care poștașul ajunge la fiecare beneficiar depinde de programul de distribuire al oficiului poștal.

Pensionarii care nu sunt găsiți acasă și primesc un aviz își pot ridica banii și documentul de plată de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Cum primesc talonul pensionarii care încasează banii pe card

Pentru pensionarii care au optat pentru plata în cont, documentul de informare, cunoscut ca talonul mov, este transmis separat, la domiciliu. CNPP indică pentru expedierea acestuia intervalul 1–15 ale lunii.

Citește și: Noile taloane mov de pensie din 2026: Ce informații conțin, cine le primește și cum pot fi folosite în relația cu statul

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