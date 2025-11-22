Live TV

Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă. Procedura se face o singură dată pe an

Când se poate recalcula pensia. Foto Getty Images
Când se poate recalcula pensia. Foto Getty Images
Ce înseamnă pensia pentru limită de vârstă Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă Ce documente se depun pentru recalcularea pensiei Când sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor pentru dosarul de pensie Ce înseamnă stagiile de cotizare

Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă reprezintă procedura prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, pentru a include eventuale contribuții suplimentare sau pentru a corecta erorile din evidențele Casei de Pensii. Procesul presupune depunerea unei cereri oficiale, însoțită de documentele justificative privind perioadele de activitate profesională și plățile efectuate. Obiectivul principal al recalculării este asigurarea unui calcul corect al pensiei, care, în anumite situații, poate conduce și la majorarea cuantumului acesteia.

Procedura de recalculare a pensiei se realizează la Casa Județeană de Pensii din județul de domiciliu și poate fi inițiată oricând pensionarul consideră că i se cuvin drepturi suplimentare sau corecții.

Ce înseamnă pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare contributiv.

Vârsta standard de pensionare reprezintă vârsta, stabilită de lege, pentru bărbaţi şi femei, în raport cu anul şi luna naşterii de la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, precum şi vârsta din care operează reducerile prevăzute de lege.

  • Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în lege.

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare contributiv pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se recalculează, la cerere, în următoarele situaţii:

  • prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, a perioadelor asimilate stagilui de cotizare și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie nevalorificate la stabilirea acesteia;
  • în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia (veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea pensiei inițiale);

Recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare se realizează o singură dată într-un an calendaristic. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Ce documente se depun pentru recalcularea pensiei

  • Cerere pentru recalcularea pensiei. (În cerere se bifează caseta corespunzătoare: recalcularea pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii);
  • Copia actului de identitate;
  • Documente care atestă perioadele de muncă sau contribuțiile suplimentare, dacă acestea nu sunt în evidența CJP precum: (adeverințe de salariu, contracte de muncă, carnet de muncă, etc./ Documente privind stagii de cotizare în alte țări);

Alte acte relevante: în funcție de situație, de exemplu: certificate de handicap, pentru pensii de invaliditate/ documente doveditoare pentru perioadele în care ai plătit contribuții voluntare. Cerințele specifice pot varia în funcție de tipul de pensie și de modificările legislative.

Documentele necesare recalculării pensiei se depun la Casa Județeană de Pensii din județul de domiciliu.

Când sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor pentru dosarul de pensie

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document.

De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare - cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense - care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare.

După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.” a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt centralizate într un sistem informatic la Casa de Pensii

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.” a adăugat sursa Digi24.ro

Ce înseamnă stagiile de cotizare

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp constituită din:

  • stagiul de cotizare contributiv;
  • perioadele asimilate stagiului de cotizare;
  • perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii.

Stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp pentru care:

  • s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;
  • asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Stagiul complet de cotizare contributiv este perioada de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate.

Stagiul minim de cotizare contributiv reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Perioade asimilate sunt perioadele pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuţii de asigurări sociale considerate prin lege echivalente stagiului de cotizare în sistemul public de pensii şi care se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile legii, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

