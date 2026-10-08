Când se prescrie o datorie și ce se întâmplă cu banii neachitați. Situațiile care pot întrerupe termenul, explicate de specialiști

Vechimea unei datorii nu înseamnă automat că aceasta s-a prescris. Termenul aplicabil și eventualele cauze de suspendare sau întrerupere sunt esențiale pentru a stabili dacă suma mai poate fi recuperată pe cale judiciară. Într-un interviu pentru Digi24.ro, avocatul Bogdan Buneci a explicat regulile prescripției și implicațiile acestora pentru creditori și debitori.

Regulile privind recuperarea sumelor datorate diferă în funcție de natura obligației și de particularitățile fiecărui caz.

Ce înseamnă prescripția unei datorii

„Prescripția unei datorii intervine atunci când creditorul nu își valorifică dreptul în termenul prevăzut de lege, iar dreptul material la acțiune se stinge prin prescripție. Potrivit art. 2.500 din Codul civil, dacă acesta nu este exercitat în intervalul legal, creditorul nu mai poate recurge ulterior la instanță pentru a obține, prin constrângere, executarea obligației.

Spre exemplu, atunci când se aplică termenul general de prescripție de 3 ani, o persoană care are de recuperat o sumă de bani și nu acționează în acest interval poate ajunge în situația de a nu mai putea obține recuperarea datoriei pe cale judiciară, dacă între timp nu a intervenit o cauză de suspendare sau de întrerupere a prescripției.

De când începe să curgă termenul

Termenul de prescripție începe să curgă de la data la care titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau trebuia să cunoască nașterea acestuia. În cazul unei datorii, calculul pornește, de regulă, din momentul în care obligația devine exigibilă.

Dacă părțile au stabilit un termen pentru restituirea unei sume, data de la care începe să curgă prescripția se determină în funcție de prevederile contractului și de natura obligației.

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul general de prescripție este de trei ani. Legea prevede însă și termene de zece ani, doi ani sau un an, aplicabile în anumite situații, în funcție de natura dreptului sau a obligației.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

Categorii importante de datorii cu termene speciale de prescripție

Prescripția creanțelor fiscale: datorii către stat

„Datoriile către stat sunt supuse unor reguli speciale de prescripție, diferite de termenul general de trei ani prevăzut de Codul civil. Potrivit art. 110 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în cinci ani.

Aceste reguli se aplică impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor creanțe bugetare. Autoritățile fiscale pot efectua verificări și pot stabili obligații în limitele termenului legal. Astfel, controalele vizează, în principiu, perioadele din ultimii cinci ani pentru care acest drept nu s-a prescris.

Prescripția amenzilor contravenționale

În cazul amenzilor contravenționale, inclusiv al celor aplicate în trafic, regulile de prescripție sunt prevăzute de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Potrivit art. 13, aplicarea amenzii se prescrie, de regulă, în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei. Separat, art. 14 stabilește că executarea sancțiunii se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat contravenientului în cel mult două luni de la aplicarea acesteia.

Dacă amenda a fost aplicată și procesul-verbal comunicat în termen, recuperarea sumei prin executare silită urmează regulile Codului de procedură fiscală. Termenul este de cinci ani și se calculează de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul de a cere executarea silită, cu respectarea cauzelor legale de suspendare sau întrerupere.” , a mai explicat specialistul

Ce poate întrerupe sau suspenda termenul de prescripție?

„Conform art. 2.537 din Codul civil, prescripția poate fi întreruptă, printre altele, printr-un act voluntar de executare, cum ar fi plata unei părți din suma datorată.

Același efect îl poate avea recunoașterea datoriei de către debitor. De asemenea, introducerea unei cereri de chemare în judecată sau, în cazul insolvenței, înscrierea creanței la masa credală poate întrerupe prescripția, în condițiile prevăzute de lege.

Întreruperea înlătură perioada scursă până la acel moment, iar un nou termen începe să curgă potrivit regulilor aplicabile fiecărei situații.

Suspendarea are, însă, un efect diferit: oprește temporar cursul prescripției, dar păstrează timpul acumulat anterior. După încetarea cauzei care a determinat-o, calculul se reia, luând în considerare și perioada scursă înainte de suspendare. Situațiile în care prescripția poate fi suspendată sunt expres prevăzute de lege, potrivit art. 2.532 din Codul civil.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Ce presupune notificarea privind o datorie neachitată

„Notificarea are, de regulă, rolul de a informa debitorul despre suma pretinsă și despre intenția creditorului de a se adresa instanței dacă aceasta nu este achitată. Persoana care o primește poate răspunde pentru a-și exprima poziția față de pretențiile formulate, fără să existe însă o obligație legală generală în acest sens.

Lipsa acestei obligații nu înseamnă că notificarea trebuie ignorată, mai ales dacă există neclarități privind existența datoriei, valoarea acesteia sau momentul de la care plata poate fi cerută.”, a mai explicat specialistul

Executarea silită după împlinirea termenului de prescripție

„Pentru a solicita executarea silită, creditorul trebuie să dețină un titlu executoriu, iar executorul judecătoresc verifică îndeplinirea condițiilor legale. De exemplu, în cazul unui contract de împrumut încheiat la notar, dacă termenul de doi ani convenit pentru restituirea banilor a expirat fără ca suma să fie achitată, creditorul se poate adresa executorului, cu condiția ca documentul să aibă caracter executoriu și să nu existe un alt impediment legal.

Plata datoriei și înțelegerea dintre părți

Înainte de executarea silită, creditorul și debitorul pot negocia o înțelegere privind achitarea datoriei, inclusiv prin eșalonarea plății sau stabilirea altor condiții de îndeplinire a obligației. Dacă debitorul nu respectă acordul, creditorul poate continua demersurile de recuperare a creanței, inclusiv prin executare silită, în condițiile prevăzute de lege.

În cadrul procedurii, pot fi urmărite, în funcție de situație, veniturile, conturile bancare sau bunurile debitorului. Un imobil poate fi supus urmăririi silite și ulterior valorificat pentru acoperirea creanței.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci