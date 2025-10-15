Live TV

Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția

Data publicării:
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Din articol
De când s-ar putea da drumul la căldură pe timpul zilei în București Ce condiții trebuie îndeplinite pentru furnizarea căldurii

Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, tot mai mulți români se întreabă când se va da drumul la căldură în acest sezon. Pornirea sistemelor centralizate nu depinde numai de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice de către asociațiile de proprietari. Reprezentanții CMTEB au explicat pentru Digi24.ro momentul în care căldura ar putea fi pornită și pe timpul zilei.

Furnizarea căldurii în sistemele centralizate din România se face conform unor condiții legale și tehnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 337/2018 (Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice).

De când s-ar putea da drumul la căldură pe timpul zilei în București

„Probele la instalațiile de termoficare au fost deja efectuate. Întrucât temperaturile din timpul zilei se mențin peste 10 grade Celsius - zilele trecute situându-se chiar în jurul valorii de 20 de grade Celsius - iar multe asociații de proprietari nu au deschis încă vanele din subsol, furnizarea căldurii se face doar pe timpul nopții.

Solicitarea către producătorii de energie termică este aceea de a crește sarcina termică etapizat, în funcție de evoluția temperaturilor, astfel încât livrarea continuă pe timp de zi va începe odată cu scăderea constantă a acestora. (a temperaturilor)”, au declarat pentru Digi24.ro reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB)

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru furnizarea căldurii

Potrivit legislaţiei în vigoare (Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, modificat prin HG 337/2018), pornirea sistemului de încălzire centralizată nu are o dată fixă și depinde de evoluţia temperaturilor exterioare.

Potrivit actului normativ: „Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18:00 - 6:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de + 10ºC sau mai mici, iar oprirea încălzirii se face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte + 10ºC, între orele 18:00 - 6:00.”

Doar după îndeplinirea acestei condiţii, operatorii de termoficare sunt obligaţi să demareze furnizarea agentului termic către consumatori racordați la sistemele centralizate.

Termoficare Oradea a început furnizarea agentului termic pentru încălzire în oraș

Potrivit comunicatului privind începerea sezonului de încălzire 2025-2026, Termoficare Oradea anunța: „Ca urmare a prognozei meteo cu temperaturi în scădere pentru următoarele zile și a îndeplinirii condiției ca trei nopți la rând media temperaturilor exterioare, în intervalul orar 20:00 - 06:00, să fie sub 10 °C, Termoficare Oradea SA va începe treptat furnizarea agentului termic pentru încălzire la punctele termice și modulele termice aflate în administrarea sa, începând de azi, 2 octombrie 2025. Prioritate vor avea punctele termice din care sunt alimentate cu energie termică pentru încălzire: spitale, școli, grădinițe și cămine de bătrâni. În paralel se vor porni și modulele termice montate la nivel de scara de bloc.”

S-au făcut deja probe la instalația de termoficare din București

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, 6 octombrie, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului: 

„Pentru a asigura o distribuţie optimă a căldurii în întreaga reţea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condiţiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025”.

Editor : C.S.

