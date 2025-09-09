Când se virează bursele pentru elevi în noul an școlar. Până la ce dată pot transmite unitățile de învățământ lista de beneficiari

Elevii din învățământul preuniversitar de stat, care urmează cursuri cu frecvență de zi, vor primi și în anul școlar 2025-2026 burse acordate din bugetul de stat, prin Ministerul Educației. Unitățile de învățământ au obligația să transmită până la 20 octombrie lista cu beneficiari către inspectoratele școlare județene sau, după caz, către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Elevii români pot beneficia de burse într-un an şcolar doar dacă frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar din țară. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învăţământ de pe teritoriul României.

Tipuri de bursă în anul școlar 2025-2026

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază și în anul școlar 2025-2026, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

bursă de merit , pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional;

, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional; bursă socială , pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și professional (la care se adaugă și bursele pentru mame minore);

, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și professional (la care se adaugă și bursele pentru mame minore); bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional.

Cuantumul burselor în anul şcolar 2025-2026

Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este:

pentru bursa de merit: 450 lei/lună;

pentru bursa social: 300 lei/lună;

pentru bursa tehnologică: 300 lei/lună.

Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de:

sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale;

alte venituri obţinute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație.

Amintim că bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Până la ce dată pot transmite unitățile de învățământ lista de beneficiari

Prima listă de beneficiari din anul şcolar în curs trebuie transmisă de unitatea de învăţământ la ISJ/ISMB până la data de 20 octombrie. (Unitatea de învăţământ preuniversitar transmite lunar, până la data de 20 a lunii, la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii respective, precum şi numărul de beneficiari pe categorii de burse.)

Inspectoratul şcolar transmite numărul de beneficiari pe judeţ/municipiul Bucureşti, pe tipuri de burse, la Ministerul Educaţiei și Cercetării - Direcţia Generală Echitate și ISJ/ISMB transmit la Ministerul Educaţiei și Cercetării, Direcţia Generală Economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru plata burselor, aferente lunii respective, precum şi numărul de beneficiari pe categorii de burse în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

Când primesc elevii bursele în anul școlar 2025-2026

ISJ/ISMB transmit la Ministerul Educaţiei și Cercetării, Direcţia Generală Economică, până la data de 25 octombrie, sumele estimate pentru plata burselor atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă de către unităţile de învăţământ la data de 20 noiembrie.

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 coincide cu o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

Acordarea burselor de merit în anul școlar 2025-2026

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru elevii din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent.

De asemenea, pentru elevii din clasa a V-a, listele beneficiarilor se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obţin rezultatele şcolare şi se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârşitul cursurilor din anul şcolar respectiv.

Acordarea burselor sociale

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar. Bursa socială se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului. Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă şi sub condiţia ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;

elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acordarea burselor tehnologice

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, nivel 3 EQF/CNC, în condiţiile prezentei metodologii-cadru.

Elevii declaraţi repetenţi la finalul anului şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Fac excepție elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual. Prin excepție, beneficiază de bursă tehnologică elevii care repetă anul școlar din motive medicale.

Bursa tehnologică se acordă cu condiţia ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Acordarea burselor pentru mamele minore

Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a acestora în vederea participării la educaţie și pentru prevenirea abandonului școlar. Bursa se acordă elevelor din învăţământul preuniversitar, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere.

Termenul „reintegrare” se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naştere, din momentul revenirii la școală.

Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale, a examenului naţional de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale şi în perioada pregătirii practice.

Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Documente necesare pentru obținerea burselor

Pentru obținerea sumelor în anul școlar 2025-2026, elevii majori sau părinții/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Documentele sunt:

a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

După caz, documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 3 din prezenta metodologie-cadru, și anume:

certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani;

actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani;

acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii;

declarația pe proprie răspundere dată de ambii părinți, necăsătoriți, că locuiesc împreună;

certificatul de divorț și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț cu copii minori, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți

certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți.

Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar. După expirarea termenului de depunere, părinții/ reprezentanții legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială. Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condiţiile prezentei metodologii-cadru. Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. (Sursa: Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora)

Editor : C.S.