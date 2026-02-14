Live TV

Foto „Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”. MAI și Forțele Terestre, mesaje de Ziua Îndrăgostiților

Data publicării:
fortele terestre ziua indragostitilor
Foto: Forțele Terestre Române/ Facebook

Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Şi oficialii Forţelor Terestre au postat în mediul online un mesaj: „Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”. 

„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris, sâmbătă dimineaţă, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne.  

Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii „mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard. 

Şi reprezentanţii Forţelor Terestre Române au postat în mediul online un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o imagine în care apar doi militari: „Când simţi că «Love is in the Air» şi pui repede masca contra gazelor!”. 

”Glumim… Vă dorim un Valentine’s Day fericit! La mulţi ani!”, au adăugat aceştia. 

Ziua Îndrăgostiţilor sau Ziua Sfântului Valentin, sărbătorită prima dată în anul 496, este acum marcată la nivel global la 14 februarie. Este ziua în care oamenii îşi arată afecţiunea şi îşi trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste. 

