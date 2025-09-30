Live TV

Când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Șoferii riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare dacă nu le montează

Data publicării:
Când se montează cauciucurile de iarnă. Foto Getty Images
Când se montează cauciucurile de iarnă. Foto Getty Images
Conducătorii auto din România trebuie să echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, între 9 și 20 de puncte-amendă, precum și cu reținerea certificatului de înmatriculare.

În România, montarea anvelopelor de iarnă nu este legată de o dată fixă din calendar, ci de condițiile meteo, potrivit prevederilor Codului Rutier (OUG 195/2002 și HG 1391/2006).

Când trebuie montate cauciucurile de iarnă

Legislația din România nu stabilește o dată fixă la care trebuie montate anvelopele de iarnă, ci acest proces ține strict de starea vremii. Potrivit OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice:

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

  • conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă;
  • în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto - conducerea fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Amenzi pentru șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate caucicurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei - 4.050 de lei.”, a declarat pentru Digi24 Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. (de la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei).

De asemenea, se reține de către poliția rutieră și certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

,,Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”. (Sursa: Poliția Română)

  • Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai ,,all seasons”.

Recomandările Poliției Române

Potrivit Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române: „Având în vedere prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie, iminenţa producerii de polei şi a căderilor de zăpadă ce sunt anunţate pentru perioada următoare recomandăm:

  • Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor;
  • Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheată sau polei);
  • Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. Conform prevederilor legale în domeniu reprezintă obligaţie a conducătorului de vehicul;
  • Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât şi cel de climatizare si dezaburire, pentru a vedea si a putea fi văzuţi in trafic;
  • Echipaţi autovehiculul cu pneuri corespunzătoare;
  • Operatorii de transport ce deţin autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone, au obligaţia legala, de a monta pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, pe perioadele si pe drumurile stabilite.”

Amenzi pentru șoferii care nu dețin în autoturism dotările obligatorii în 2025

“Potrivit legislației rutiere în vigoare (Art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate.

Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni. Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte-amendă, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei. Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

  • clasa I (2 - 3 puncte-amendă) = 405 lei - 607,5 lei;
  • clasa a II-a (4 - 5 puncte-amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;
  • clasa a III-a (6 - 8 puncte-amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;
  • clasa a IV-a (9 - 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;
  • Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte-amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

