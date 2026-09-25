Când un accident rutier poate duce la dosar penal și cine plătește despăgubirile. Ce spun specialiștii

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale poate fi soluționat prin constatare amiabilă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Când există persoane rănite, șoferii trebuie să anunțe imediat Poliția, iar împrejurările accidentului și gravitatea leziunilor pot duce la deschiderea unui dosar penal. Avocatul Bogdan Buneci a detaliat, pentru Digi24.ro, ce obligații au conducătorii auto după accident, cum contează zilele de îngrijiri medicale pentru încadrarea juridică și cine poate fi obligat să plătească despăgubiri.

Primele decizii luate după un accident rutier pot influența modul în care este cercetat cazul și pot avea consecințe juridice pentru cei implicați.

Ce trebuie să facă șoferii după producerea unui accident rutier

„Imediat după producerea unui accident rutier, șoferii trebuie să verifice situația și să se asigure dacă există persoane rănite. În funcție de numărul vehiculelor implicate, existența victimelor și natura pagubelor, procedura care trebuie urmată poate fi diferită.

Dacă accidentul s-a soldat cu victime, este necesar apelul imediat la numărul unic de urgență 112. Șoferii nu trebuie să părăsească locul accidentului și, de regulă, nu trebuie să modifice poziția vehiculelor sau să înlăture urmele evenimentului înainte de sosirea poliției.

În cazul accidentelor soldate exclusiv cu pagube materiale, vehiculele trebuie îndepărtate de pe partea carosabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, acestea trebuie deplasate cât mai aproape de bordură sau de acostament, iar locul trebuie semnalizat corespunzător, pentru evitarea producerii altor accidente.”, a explicat Bogdan Buneci

Cum se stabilește cine este vinovat de producerea accidentului

„Stabilirea răspunderii începe cu cercetarea efectuată la fața locului. Primele constatări ale polițiștilor, coroborate cu declarațiile persoanelor implicate, urmele identificate, imaginile disponibile și celelalte probe, pot oferi indicii despre împrejurările producerii evenimentului și conduita fiecărui șofer.

În funcție de circumstanțele cazului, poate fi dispusă ulterior o expertiză tehnică auto privind dinamica impactului. Specialiștii analizează elemente precum viteza de deplasare, conducătorul care a generat starea de pericol, posibilitățile de evitare a coliziunii și regulile de circulație încălcate.

Concluziile expertului reprezintă un mijloc de probă, însă răspunderea juridică este stabilită de organele competente. Ce se întâmplă cu dreptul de a conduce în timpul cercetărilor Pe durata cercetărilor privind producerea accidentului, în situația în care responsabilitatea nu a fost încă stabilită, dovada dreptului de a conduce poate fi prelungită succesiv. Această măsură se menține până la clarificarea responsabilității persoanei implicate, inclusiv în urma unei eventuale expertize privind dinamica producerii accidentului.”, a precizat avocatul

Când un accident rutier ajunge să fie dosar penal

„În cazul unui accident rutier soldat cu răniți, numărul zilelor de îngrijiri medicale este un element important pentru încadrarea juridică, dar nu este singurul. Contează și consecințele leziunilor, precum și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Accidente cu până la 90 de zile de îngrijiri medicale

În situația în care victima are nevoie de cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, iar leziunile suferite nu se încadrează în alte criterii prevăzute de lege, fapta nu constituie, în principiu, infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Într-un astfel de caz, dosarul penal poate fi clasat, iar persoana vătămată își poate valorifica pretențiile pe cale civilă, în vederea recuperării prejudiciului. De exemplu, o victimă care a primit 45 de zile de îngrijiri medicale poate solicita despăgubiri de la persoana considerată responsabilă pentru producerea accidentului și, după caz, de la asigurătorul RCA.

Ce se întâmplă când leziunile depășesc 90 de zile

Atunci când leziunile suferite necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, fapta poate intra în sfera infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Totuși, depășirea acestui prag nu reprezintă singurul criteriu avut în vedere de lege. Răspunderea penală poate interveni și în cazul unor leziuni care necesită un număr mai redus de zile de îngrijiri medicale, dacă sunt îndeplinite alte condiții prevăzute de legislația penală.

Nu doar numărul zilelor de îngrijiri medicale contează

De exemplu, chiar și în situația în care victima primește doar 10 zile de îngrijiri medicale, fapta poate avea consecințe penale dacă, în urma accidentului, viața acesteia a fost pusă în primejdie ori au fost produse alte consecințe grave prevăzute de lege, inclusiv un prejudiciu estetic permanent.

Prin urmare, stabilirea încadrării juridice nu se face exclusiv în funcție de numărul zilelor de îngrijiri medicale. Sunt analizate gravitatea leziunilor, natura acestora și consecințele concrete pe care accidentul rutier le-a avut asupra victimei.

În fiecare situație, încadrarea juridică se stabilește în funcție de circumstanțele concrete ale accidentului și de constatările medicale și medico-legale.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Cine plătește despăgubirile după un accident rutier

„În cazul unui accident de circulație, prejudiciile suferite de persoana vătămată sunt acoperite, de regulă, de asigurătorul RCA al conducătorului răspunzător. Plata se face în limitele și în condițiile prevăzute de lege, fără ca victima să fie nevoită să recupereze direct sumele de la cel care a provocat evenimentul.

Când poate asigurătorul recupera despăgubirile de la șofer

Există însă situații în care asigurătorul poate recupera de la persoana răspunzătoare sumele achitate victimei. Dreptul de regres poate fi exercitat, printre altele, dacă accidentul s-a produs în timpul săvârșirii unei infracțiuni intenționate prevăzute de legislația rutieră.

În această categorie se pot încadra, după caz, conducerea fără permis, deplasarea unui vehicul în perioada suspendării dreptului de a conduce sau șofatul sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, dacă fapta întrunește condițiile unei infracțiuni. Asigurătorul se poate îndrepta ulterior împotriva persoanei responsabile pentru recuperarea despăgubirilor plătite.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci