Când va fi cel mai spectaculos apus de Soare din acest an. Astronomul Adrian Șonka: „Soarele apune în timpul unei eclipse”

Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026. Fenomenul va fi cu atât mai special întrucât Soarele va apune în timpul unei eclipse.

Conform astronomului, fenomenul va avea loc pe 12 august anul acesta, când oamenii vor putea observa cum Soarele va apune acoperit de Lună.

„Fiecare apus de Soare este frumos, dar cel de pe 12 august 2026 va fi mai spectaculos decât toate celelalte 364 de apusuri din an. Cel din ziua de miercuri, 12 august, iese în evidență pentru că Soarele va apune în timpul producerii unei eclipse. În acea zi se produce o eclipsă de Soare, iar faza parțială a acesteia se va putea vedea din mai mult de jumătate din țară. Eclipsa începe înainte de apusul Soarelui, dar rotația planetei noastre ne va obliga să vedem cum Soarele apune acoperit de Lună”, a explicat Adrian Șonka pe Facebook.

El mai notează că, „apusul-eclipsat” se va vedea din jumătatea vestică a țării. Din București de exemplu, fenomenul nu va fi vizibil.

Editor : I.B.