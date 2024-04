Când vor avea apă caldă bucureștenii. Nicușor Dan: Iarna viitoare o să fie mai bine

Invitat la emisiunea LIVE, de la Digi24, primarul general al Capitalei a vorbit despre problema apei calde cu care se confruntă mulți bucureșteni. „Iarna asta o să fie mai bine,” promite Nicușor Dan, care crede că „anul ăsta o să facem 70 de km” de conductă.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Iarna asta o să fie mai bine. Iarna asta am avut cam 99% grad de satisfacție, când un apartament n-avea, 99 aveau. Probabil cel mai bun indicator - căldura nu mai este prima în topul problemelor bucureștenilor, cum a fost ani de zile. Acum principala problema a bucureștenilor este traficul, evident. Am schimbat în 3 ani mai multă conductă decât a schimbat administrația PSD în 12 ani, am făcut centrala provizorie de la Titan care echilibrează sistemul, după ce cele două, din Titan și din Pipera, s-au demolat. Nu e perfect, bineînțeles că mai e mult de muncă, acum avem 15 mari șantiere care sunt deschise. Am mutat fondurile europene pe noul exercițiu financiar, deci mergem în direcția potrivită. Eu cred că anul ăsta o să facem 70 de km.

Editor : A.P.