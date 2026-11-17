Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov vor fi menținute la același nivel ca în sezonul trecut, iar brașovenii vor beneficia în continuare de reducerea de 50% în fiecare zi de miercuri. Anunțul a fost făcut marți de viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță, care a precizat că pregătirile pentru deschiderea sezonului de schi sunt aproape de final.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov, instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost verificate, iar tunurile mobile au fost amplasate pe pozițiile finale și sunt funcționale. De asemenea, ratracurile au trecut prin reviziile tehnice necesare, iar în această perioadă sunt montate ultimele elemente de siguranță de pe pârtii, respectiv plasele și saltelele de protecție.

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Lacul de acumulare din Poiana Ruia este umplut în proporție de 95%, urmând să ajungă la capacitate maximă în aproximativ două săptămâni, potrivit estimărilor prezentate anterior de viceprimar.

„Suntem pregătiți pentru sezonul de schi, am verificat toate instalațiile de producere a zăpezii artificiale, am făcut revizia ratracurilor, am pus tunurile mobile pe poziție, doar temperaturile să coboare sub -4 grade și vom putea începe producția de zăpadă. Lacul este aproape plin, iar în două săptămâni vom ajunge la capacitate maximă. În prima fază vom face depozite, iar dacă totul merge bine, vom putea trece și la amenajarea pârtiilor”, a afirmat Dan Ghiță, citat de Agerpres.

Ce reduceri vor avea brașovenii la ski-pass-uri

Tarifele pentru transportul pe cablu nu vor fi majorate față de sezonul de iarnă precedent. În plus, persoanele cu domiciliul în municipiul Brașov vor beneficia în continuare de o reducere de 50% în fiecare zi de miercuri, în cadrul programului „Miercurea brașovenilor”.

Reducerea se aplică la ski-pass-urile de o zi, la cele cu valabilitate de patru ore, precum și la abonamentele care intră în vigoare începând cu orele 11:00, 13:00 și 14:00.

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Investiții în domeniul schiabil din Poiana Brașov

Municipalitatea continuă și investițiile în infrastructura domeniului schiabil din Masivul Postăvarul. Potrivit viceprimarului, Primăria se află în etapa finală a procedurii de achiziție pentru încă 14 tunuri de zăpadă artificială.

Totodată, administrația locală pregătește o procedură de achiziție pentru extinderea capacității lacului de acumulare cu încă 50.000 de metri cubi.

„În acest fel ne asigurăm că putem să le oferim schiorilor și snowboarderilor cele mai bune condiții pentru practicarea acestor sporturi”, a mai declarat Dan Ghiță.

Producerea zăpezii artificiale va începe imediat ce temperaturile și condițiile meteorologice vor permite acest lucru.

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Editor : A.P.