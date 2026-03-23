Când vor fi ridicate primele restricții de trafic rutier la Piața Unirii. Primăria Sector 4: Refacerea planşeului a ajuns la jumătate

Lucrările la Planșeul Unirii sunt înaintea graficului, afirmă Primăria Sectorului 4.
Restricții de trafic, ridicate

Primăria Sectorului 4 a anunţat luni că lucrările de refacere a Planşeului Unirii au ajuns aproape la jumătate, fiind în avans față de graficul iniţial. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a precizat că, în jurul datei de 1 mai, vor putea fi ridicate restricţiile de trafic din zona Hanului lui Manuc.

„Proiectul de refacere, de la zero, a Planşeului Unirii, placa de beton veche şi degradată din centrul Bucureştiului, a ajuns deja la aproape 50% procent de realizare, peste graficul iniţial. Constructorii lucrează în acest moment simultan în 3 dintre cele 4 etape ale planşeului”, a anunţat Primăria Sectorului 4 luni, într-un comunicat de presă.

De asemenea, primarul Daniel Băluţă a spus că proiectul are finanţarea asigurată.

„La fel ca şi alte lucrări de infrastructură rutieră pe care le derulăm, şi şantierul de la Planşeul Unirii are finanţarea asigurată, inclusiv cofinanţarea de 20% pe care trebuia să o suportăm din bugetul propriu. În urma discuţiilor pe care le-am avut în interiorul Guvernului României şi cu primarul Municipiului Bucureşti, am reuşit să alocăm şi această cotă de participare a Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei, astfel încât lucrările să se poată derula în mod corespunzător. Mai mult decât atât, diferenţa de bani este asigurată prin finanţare, graţie programului Anghel Saligny, astfel încât progresul pe care această lucrare l-a făcut în mai puţin de un an este de aproape 50% din totalul lucrării executate”, a declarat Daniel Băluță, potrivit sursei citate.

Restricții de trafic, ridicate

Până acum au fost îndepărtaţi 220 de metri liniari din vechiul planşeu, au fost realizaţi 210 piloţi foraţi, 360 de metri liniari de grindă de coronament executaţi, precum şi 7 tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

„Şi pe partea de trafic veştile sunt bune. Ne pregătim să ridicăm restricţiile de trafic din zona Hanului lui Manuc, astfel încât, în jurul datei de 1 mai, circulaţia să revină la normal, aşa cum era înainte de începutul lucrărilor. Totodată, împreună cu Brigada Rutieră şi cu specialiştii din Comisia Tehnică de Circulaţie a PMB, vom pregăti cele mai bune variante ocolitoare în zona fântânilor şi în zona restaurantului Horoscop, atunci când vom începe să lucrăm la etapa a 4-a, ultima etapă a proiectului”, a mai precizat primarul Sectorului 4.

Primăria Sectorului 4 a mai arătat că lucrările de refacere a planşeului nu sunt singurele executate în zona centrală a oraşului.

„Colaborăm cu Primăria Capitalei şi cu Primarul General la cele trei proiecte esenţiale pentru centrul oraşului, şi anume: noul pasaj pietonal, care să lege eficient şi sigur staţiile de metrou Unirii 1 şi Unirii 2, pentru că actualul tunel este complet depăşit; noua linie de tramvai, care să conecteze staţiile Piaţa Unirii, din apropierea Patriarhiei, cu Piaţa Sfântul Gheorghe; dar şi conexiunea directă între staţiile de tramvai şi cele de metrou, cu scări fixe, lifturi şi escalatoare”, potrivit lui Daniel Băluţă.

În cursul zilei de marţi, echipele tehnice de la Sectorul 4 şi cele de la Primăria Capitalei se vor întâlni pentru a stabili modul de lucru, procedurile şi documentaţia necesară.

Editor : B.P.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
2
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
4
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
striptease - Circul Metropolitan din București.
Spectacol de striptease cu tricolorul la Circul Metropolitan din București. Reacția Primăriei Capitalei
parcagii
Apelul Primăriei Capitalei și al Poliției Locale: Nu le mai daţi bani parcagiilor! O formă de înșelăciune care trebuie oprită
APTOPIX Romania Daily Life
Cum vrea Primăria Capitalei să scape de graffiti-ul de pe clădirile din zonele protejate. Ce trebuie să facă proprietarii
ciucu-baluta sedinta pmb foto facebook ciucu
Ciprian Ciucu, întâlnire cu Daniel Băluță. Despre ce au vorbit cei doi primari: „Se pare că ne-am compatibilizat”
tramvai al stb
PMB începe lucrările la un traseu de tramvai cu o lungime de 6 kilometri. Modificări în circulația mijloacelor de transport STB
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
BUCURESTI - CONSILIUL CONCURENTEI - CONFERINTA
Cosmin Marinescu, BNR: „Inflația va scădea abia în a doua parte a...
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
Ultimele știri
Avertismentul șefului ANRE: „O criză energetică trece în 3-5 ani, odată începută”. „Piața este prima care reacționează”
Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”
Cum vrea Primăria Capitalei să curețe Bucureștiul de graffiti. Ciucu: Îmi este rușine de halul în care arată orașul”
Citește mai multe
