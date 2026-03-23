Când vor fi ridicate primele restricții de trafic rutier la Piața Unirii. Primăria Sector 4: Refacerea planşeului a ajuns la jumătate

Primăria Sectorului 4 a anunţat luni că lucrările de refacere a Planşeului Unirii au ajuns aproape la jumătate, fiind în avans față de graficul iniţial. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a precizat că, în jurul datei de 1 mai, vor putea fi ridicate restricţiile de trafic din zona Hanului lui Manuc.

„Proiectul de refacere, de la zero, a Planşeului Unirii, placa de beton veche şi degradată din centrul Bucureştiului, a ajuns deja la aproape 50% procent de realizare, peste graficul iniţial. Constructorii lucrează în acest moment simultan în 3 dintre cele 4 etape ale planşeului”, a anunţat Primăria Sectorului 4 luni, într-un comunicat de presă.

De asemenea, primarul Daniel Băluţă a spus că proiectul are finanţarea asigurată.

„La fel ca şi alte lucrări de infrastructură rutieră pe care le derulăm, şi şantierul de la Planşeul Unirii are finanţarea asigurată, inclusiv cofinanţarea de 20% pe care trebuia să o suportăm din bugetul propriu. În urma discuţiilor pe care le-am avut în interiorul Guvernului României şi cu primarul Municipiului Bucureşti, am reuşit să alocăm şi această cotă de participare a Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei, astfel încât lucrările să se poată derula în mod corespunzător. Mai mult decât atât, diferenţa de bani este asigurată prin finanţare, graţie programului Anghel Saligny, astfel încât progresul pe care această lucrare l-a făcut în mai puţin de un an este de aproape 50% din totalul lucrării executate”, a declarat Daniel Băluță, potrivit sursei citate.

Restricții de trafic, ridicate

Până acum au fost îndepărtaţi 220 de metri liniari din vechiul planşeu, au fost realizaţi 210 piloţi foraţi, 360 de metri liniari de grindă de coronament executaţi, precum şi 7 tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

„Şi pe partea de trafic veştile sunt bune. Ne pregătim să ridicăm restricţiile de trafic din zona Hanului lui Manuc, astfel încât, în jurul datei de 1 mai, circulaţia să revină la normal, aşa cum era înainte de începutul lucrărilor. Totodată, împreună cu Brigada Rutieră şi cu specialiştii din Comisia Tehnică de Circulaţie a PMB, vom pregăti cele mai bune variante ocolitoare în zona fântânilor şi în zona restaurantului Horoscop, atunci când vom începe să lucrăm la etapa a 4-a, ultima etapă a proiectului”, a mai precizat primarul Sectorului 4.

Primăria Sectorului 4 a mai arătat că lucrările de refacere a planşeului nu sunt singurele executate în zona centrală a oraşului.

„Colaborăm cu Primăria Capitalei şi cu Primarul General la cele trei proiecte esenţiale pentru centrul oraşului, şi anume: noul pasaj pietonal, care să lege eficient şi sigur staţiile de metrou Unirii 1 şi Unirii 2, pentru că actualul tunel este complet depăşit; noua linie de tramvai, care să conecteze staţiile Piaţa Unirii, din apropierea Patriarhiei, cu Piaţa Sfântul Gheorghe; dar şi conexiunea directă între staţiile de tramvai şi cele de metrou, cu scări fixe, lifturi şi escalatoare”, potrivit lui Daniel Băluţă.

În cursul zilei de marţi, echipele tehnice de la Sectorul 4 şi cele de la Primăria Capitalei se vor întâlni pentru a stabili modul de lucru, procedurile şi documentaţia necesară.

