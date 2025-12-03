Live TV

Când vor primi beneficiarii programului FIV voucherele. Florin Manole: „Este speranţă şi este şansa la o familie"

Cuplurile infertile vor putea beneficia de până la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate în țară prin programul FIV
Ministrul Muncii a transmis că au început pregătirile pentru programul de anul viitor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că cei declarați eligibili în cadrul programului FIV și care au încheiat contractele de finanțare vor intra în posesia voucherelor până la finalul lunii decembrie, conform News.ro.

„Etapa de înscriere în cadrul Programului FIV s-a finalizat. Până la finalul lunii decembrie, beneficiarii declarați eligibili și care au semnat contractele de finanțare vor primi voucherele în cont”, a transmis pe Facebook ministrul.

Florin Manole a apreciat că acest program „este mai mult decât o procedură medicală”: „Este speranţă şi este şansa la o familie. Mă bucur că etapa de înscriere s-a încheiat şi că am reuşit să atingem atât de mulţi beneficiari. Dar ceea ce este mai important este că nu am renunţat. Împreună am salvat acest program şi l-am dus mai departe şi anul acesta.

Ministrul Muncii a transmis, de asemenea, că au început pregătirile pentru programul de anul viitor.

„Pentru anul viitor, pregătim deja noul program, finanţat atât din fonduri europene cât şi din fonduri publice şi cu mai mulţi beneficiari. Avem datoria să sprijinim fiecare familie care luptă pentru acest vis”, a adăugat acesta.

Florin Manole a anunţat, pe 13 noiembrie, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi finanţat din fonduri europene. Astfel, programul va continua în Programul Operaţional Sănătate. Ministrul Muncii aprecia că „este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman, pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”.

Numărul cuplurilor din București care beneficiază de sprijinul de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro a fost suplimentat

