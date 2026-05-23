Un bărbat și o femeie au murit miercuri, 20 mai, loviți de tren în zona Voluntari, județul Ilfov, după ce au traversat printr-un loc nepermis. Cea mai apropiată trecere în siguranță este la 3 kilometri distanță. Localnicii au cerut primăriei să ia măsuri, însă deocamdată fără rezultat.

Oamenii din Voluntari își riscă viața zilnic traversând calea ferată. O fac pentru că cea mai apropiată trecere în siguranță este la cel puțin 3 kilometri distanță. Zilele trecute, doi bătrâni, un bărbat în vârstă de 86 de ani și o femeie de 75 de ani, au murit pentru că au ales traseul mai scurt, iar un alt bărbat a scăpat în ultima clipă cu viață, după ce și-a pierdut cumpărăturile în timp ce traversa.

„S-a rupt portbagajul și mi-au rămas alea (n. red. cumpărăturile) jos și am vrut să le iau. Am sărit în partea cealaltă și m-am salvat”, a declarat bărbatul.

Localnicii traversează calea ferată pentru a ajunge la stația de autobuz care îi duce în București, dar și pentru a-și duce copiii la școală. Aceștia au improvizat chiar și un pod pentru a a avea acces la șine.

Bărbat: Am strâns bani cu toții ca să putem trece. Aici, trebuie să mergem tocmai acolo, spre Pipera. Dincolo facem 3 kilometri și la Pipera 4 kilometri. Asta doar ca să traversăm.

Jurnalist: Câți oameni au murit aici?

Bărbat: Cine știe câți. O grămadă!

Cei care și-au pierdut apropiații spun că au auzit ani la rând doar promisiuni despre construirea unei pasarele pietonale. Oamenii povestesc că traversarea liniilor de cale ferată a devenit o rutină periculoasă.

Întrebați de jurnaliștii Digi24 despre măsurile promise în zonă, reprezentanții Primăriei Voluntari au transmis că nimeni nu este disponibil pentru a oferi explicații.

„În momentul acesta persoanele avizate nu sunt disponibile, se află într-o întâlnire la consiliul județean și atunci nu aveam cum să vă răspundem noi ceilalți care nu avem detalii tehnice”, a declarat Raluca Safta, purtător de cuvânt al Primăriei Voluntari.

Potrivit datelor CFR SA, numai anul trecut s-au înregistrat 104 accidente la trecerile de la nivelul căilor ferate din România.

