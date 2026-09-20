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Video Capcana rețelelor Wi-Fi gratuite: cum îți pot fi furate parolele și banii când te conectezi la internet în aeroport, hotel sau cafenele

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conexiune wi-fi la hotel
Specialiștii avertizează: rețelele publice de internet sunt adesea ținta hackerilor care vizează parole și informații sensibile. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Internetul gratuit din aeroporturi, hoteluri sau cafenele este comod, dar nu este întotdeauna sigur. Specialiștii avertizează că rețelele publice sunt folosite de hackeri ca să obțină date confidențiale din telefoane și laptopuri, iar utilizatorii își expun astfel parolele, datele personale sau chiar informațiile bancare. Experții în securitate cibernetică recomandă să folosim datele mobile pentru operațiunile importante.

Internetul este indispensabil oriunde mergem. Îl folosim pentru mesaje, muncă, hărți, rezervări sau plăți, iar rețelele wireless gratuite sunt disponibile aproape peste tot.

„Aeroporturi, gări sau restaurante - cam toate oferă internet, unele chiar gratuit fără parolă, însă sfatul specialiștilor este să încercăm să reducem astfel de conexiuni dacă vrem ca datele noastre să rămână sigure. Eu aleg să mă conectez prin hotspot la rețeaua mea de date mobile”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Problema apare atunci când ne conectăm la o rețea necunoscută, nesecurizată sau creată special pentru a imita conexiunea oficială.

„Aș avea o grijă dacă e totul ok, fiind public. Fiind public, se poate întâmpla să fie o chestie în spate de care nu îți dai seama într-o zi relaxantă în care vrei un Wi-Fi gratuit”, e de părere un tânăr.

„E conexiunea mai bună, mai rapidă”, spune cineva.

„Îl folosesc, de obicei, pe al meu pentru că e la îndemână cumva și e mai confortabil, pur și simplu. M-am gândit și la securitatea aceasta”, explică altcineva.

Pentru plăți, accesarea aplicațiilor bancare sau autentificarea în conturile importante, DNSC recomandă folosirea datelor mobile și autentificarea în doi pași.

„Putem privi rețeaua Wi-Fi ca pe drumul pe care circulă informațiile dintre telefonul nostru și internet, dacă nu știm cine controlează acel drum. Nu este indicat să trimitem pe el informații sensibile, de exemplu, adresa de mail, parolele personale”, declară Răzvan Stoica, expert în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„Iar pentru un plus de siguranță, putem dezactiva conectarea automată la rețelele Wi-Fi de pe telefoanele noastre mobile, pentru a fi siguri că nici măcar din greșeală nu ne conectăm la routere nesecurizate”, mai transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Experții în securitate recomandă, dacă avem posibilitatea, să verificăm autenticitate rețelei și cu angajații restaurantului, gării sau a aeroportului.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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