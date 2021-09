Capitala rămâne cu vechile probleme, tot mai acute de la an la an. Nicușor Dan: Când l-am preluat, Bucureștiul era un pacient în comă

De la an la an, problemele Capitalei se acutizează. Motivul este simplu: responsabilii se întrec în explicații, însă soluțiile se lasă așteptate, fie că vorbim de traficul aglomerat, avariile la rețeaua de termoficare sau gunoaie, soluțiile se lasă așteptate. După ce petrec zeci de minute în trafic, când ajung la destinație, mulți bucureșteni constată că nu au unde să parcheze. Iar ajunși acasă, de multe ori, sunt nevoiți să facă duș cu apă rece sau că este frig în locuințe. Pe de altă parte, din peisajul unor cartiere din oras gunoaiele și șobolanii au devenit ceva comun.

Trafic de coșmar, zero soluții

„Trafic” și „coșmar” au devenit cuvinte sinonime în Capitală, mai ales când vorbim de orele de vârf. Fie că sunt șoferi sau pasageri ai mijloacelor de transport în comun, bucureștenii s-au obișnuit cu ideea că drumul spre serviciu sau spre casă nu durează niciodată la fel.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: E foarte aglomerat pe străzile Capitalei. Nicușor Dan a spus că vrea investiții în semaforizarea inteligentă, având în vedere că senzorii inteligenți montați în urmă cu 15 ani în Capitală ar fi depășiți și învechiți. S-a prevăzut o sumă de 5 milioane de lei pentru semaforizarea inteligentă, dar lucrurile nu s-au schimbat. Șoferii sunt nevoiți să petreacă foarte mult timp la intersecțiile mari din Capitală.

Șoferiță: E jale, și când or începe școlile, s-a terminat... Nu cred că există vreo rezolvare.

Reporter: Ce ați vrea să fie îmbunătățit?

Șoferiță: Parcările... Cam tot.

Șofer: E jale, abia ne mișcăm, n-am cuvinte...

Reporter: Cât faceți până la serviciu?

Șofer: 50 de min, o oră, în fiecare zi. Mai mult de 25 de minute, n-ar trebui...

Capitala dușurilor reci. Doar 10 km de rețea au fost înlocuiți în 2021

O altă problemă cu care se confruntă bucureștenii de ani de zile este cea legată de furnizarea apei calde și a căldurii. În lipsa unor investiții importante în infrastructura învechită, avariile s-au înmulțit.

Cezara Scutari, jurnalist Digi24: În momentul de față, în jur de 1.200 de blocuri nu au agent termic în parametri, pentru că au apărut o serie de avarii. Sunt afectate sectoarele 3, 4 și 5. Ca să nu se mai repete, e nevoie de lucrări substanțiale. De la începutul anului, Nicușor Dan a spus că 53 km de rețea primară vor fi înlocuiți. Din păcate, singura lucrare care se face e una din Ferentari, un tronson de 13 km lungime, care deservește cartierele Sebastian, Rahova și Ferentari.

Bărbat: Dacă te trezești la 6, trebuie să aștepti vreo 20 de minute până să vină apa calduță, nu fierbinte. A fost o perioadă scurta, nu cred că au reușit să facă mare lucru, să sperăm că n-o să fie avarii așa mari.

Bărbat: Dacă n-au rezolvat toată vara, nu cred că o să o rezolve într-o lună, două.

Bucureștiul, sufocat de gunoaie. „Mizerie, șobolani, țânțari, de toate...”

Iar imaginile din această vară cu șobolani plimbându-se nestingheriți pe stradă vorbesc de la sine despre curățenia Bucureștiului. Pe de altă parte, parcurile administrate de municipalitate arată deplorabil, iar soluţiile găsite pentru criza gunoaielor au nevoie de ani de zile pentru rezultatele promise. Deşeurile produse de patru milioane de oameni, care locuiesc în Capitală, ori care tranzitează orașul, ajung la o singură groapă de gunoi.

Femeie: Nu-s deloc mulțumită, de câteva zile au început să mai adune, dar e infect, parcuri, străzi, tot...

Bărbat: Decât să te duci în parc, mai bine stai acasă.

Reporter: De ce?

Bărbat: Mizerie, șobolani, țânțari, de toate...

Nicușor Dan: Așa cum l-am preluat, Bucureștiul era un pacient în comă la ATI

Primarul Nicușor Dan a prezentat bilanțul activității sale din ultimele 10 luni. A spus că până acum s-a ocupat de datoriile venite după fosta administrație și a promis investiții începând de acum.

Nicușor Dan: Așa cum l-am preluat, Bucureștiul era un pacient în comă la Terapie Intensivă (...) Cea mai mare parte a acestor 10 luni a fost dedicată stabilizării administrației acestui oraș. Promisiunea pe care am făcut-o a fost că iarna aceasta va fi puțin mai bine decât iarna trecută. Și asta se va întâmpla. Lucrul nou pe care-l avem acum față de iarna trecută este că s-au făcut mai multe lucrări de întreținere în această vară. Pe zona de deșeuri o să spun mai multe după ce o să rezolvăm problema. Am găsit și aici o stare de haos. Am petrecut 60 de ore ca să punem ordine în acest haos.

Primăria Capitalei vrea să cumpere ELCEN cu ajutorul Guvernului. Este vorba despre o investiție de peste 1 miliard de lei, plătită în tranșe. Decizia va fi luată în următoarea ședință de Consiliu General.

