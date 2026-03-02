Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins în flagrant delict de polițiștii Capitalei, în timp ce vindea produse din tutun nemarcate corespunzător, în zona unui târg din Sectorul 4.

Potrivit Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la data de 1 martie 2026, polițiști din cadrul Secției 26 au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru verificarea respectării legislației privind comercializarea produselor din tutun.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au depistat în flagrant delict un bărbat care avea asupra sa peste 11.100 de țigarete, de diferite mărci, netimbrate sau timbrate necorespunzător, pe care le oferea spre vânzare.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar persoana în cauză a fost condusă la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 4, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă pentru dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții Poliției Capitalei precizează că acțiunile de combatere a contrabandei cu tutun și produse din tutun reprezintă o prioritate, fiind dispuse măsuri permanente, adaptate specificului fiecărei unități teritoriale, în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

