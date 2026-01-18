Carambol cu patru mașini pe o șosea din Arad. Șase oameni au fost implicați în accident. Unul a murit, iar un altul a ajuns la spital.

Accidentul rutier s-a produs între localitățile Horia și Șiria din județul Arad și au fost implicate patru autoturisme și șase persoane.

În urma impactului, șase persoane au fost rănite, dintre care două au rămas încarcerate.

Deși carosabilul era extrem de alunecos, un șofer a intrat în depășire, nu a mai putut controla autoturismul și a ajuns pe celălalt sens de mers. A fost izbuit în plin de o altă mașină. Alți doi șoferi care au observat accidentul au încercat să-l evite. Unul însă a fost acroșat, iar celălalt a ajuns în șanț.

La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de salvare, printre care polițiști, pompieri, dar și medici. Șoferul care a intrat pe contrasens a suferit un stop cardio-respirator. A fost resuscitat la fața locului, însă din nefericire, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

O altă victimă, de asemenea, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare, în timp ce celelalte persoane care au fost implicate în accident au refuzat să meargă la spital.

În zonă este polei, se circulă destul de greu și pe corasabil nu au fost aruncate materiale antiderapante.

Editor : Ana Petrescu