Live TV

Video Carambol cu patru mașini pe o șosea din Arad: un mort și un rănit transportat la spital

Data actualizării: Data publicării:
carambol arad
Captură foto Digi24

Carambol cu patru mașini pe o șosea din Arad. Șase oameni au fost implicați în accident. Unul a murit, iar un altul a ajuns la spital.

Accidentul rutier s-a produs între localitățile Horia și Șiria din județul Arad și au fost implicate patru autoturisme și șase persoane.

În urma impactului, șase persoane au fost rănite, dintre care două au rămas încarcerate.

Deși carosabilul era extrem de alunecos, un șofer a intrat în depășire, nu a mai putut controla autoturismul și a ajuns pe celălalt sens de mers. A fost izbuit în plin de o altă mașină. Alți doi șoferi care au observat accidentul au încercat să-l evite. Unul însă a fost acroșat, iar celălalt a ajuns în șanț.

La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de salvare, printre care polițiști, pompieri, dar și medici. Șoferul care a intrat pe contrasens a suferit un stop cardio-respirator. A fost resuscitat la fața locului, însă din nefericire, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

O altă victimă, de asemenea, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare, în timp ce celelalte persoane care au fost implicate în accident au refuzat să meargă la spital.

În zonă este polei, se circulă destul de greu și pe corasabil nu au fost aruncate materiale antiderapante.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
2
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
3
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
danezi la washington
5
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac terorist cisiordania
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
accident rutier
Accident grav pe DN24C. 3 persoane au murit. 15 victime au fost duse în Botoșani, o altă preluată cu elicopterul SMURD spre Iași
masina distrus in accident
Plan Roşu de Intervenţie, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe A1. Patru adulți și un minor au fost transportați la spital
photo-collage.png - 2025-05-15T180105.448
Accident grav pe A1, în Arad. Momentul în care un autotren, un microbuz și autoutilitară de 3,5 tone se ciocnesc
3f93d313-2b6a-441b-a4e5-d877e1b51670
Accident grav cu 11 victime pe A1 Nădlac-Arad. Traficul rutier este complet blocat în zonă
Recomandările redacţiei
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
O dronă rusească a fost găsită sâmbătă, de localnici, în Vrancea...
ger extrem frig termometru iarna
Cele mai noi date despre vreme: gerul se extinde luni noapte în toată...
traian basescu
Care este cea mai mare problema pe care România trebuie s-o rezolve...
Armata germană
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a...
Ultimele știri
Siguranța pe șosele crește: mai puține accidente rutiere în România, anul trecut
Nou atac al rușilor cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea
Un nepalez a sărit primul în lacul înghețat, într-un parc din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Picioare calde iarna, chiar și la ger: trucul militarilor, cum folosesc folia de aluminiu
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Sistemul de pensii, spre colaps în Italia și Spania. România face aceleași greșeli. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Paula Seling, criticată după ce a folosit o expresie în rusă la Eurovision Moldova 2026: "Am încercat să fiu...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Hugh Jackman și Sutton Foster, gesturi tandre pe plajele din Costa Rica. Nu-și mai ascund sentimentele și...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...