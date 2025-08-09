Live TV

Video Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui

Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Un accident în lanț s-a produs pe Autostrada Soareului, pe sensul de mers către Constanța. Șase mașini s-au tamponat, însă este vorba doar despre pagube materiale, potrivit unor imagini surprinse de un telespectator Digi24.

Potrivit centrului Infotrafic, la nivelul țării se circulă în general în condiții de fluență, cu valori de trafic reduse pe majoritatea șoselelor de viteză, cu excepția DN 5 Giurgiu-Ruse, unde este formată coloană de autovehicule la ieșirea din țară și a autostrăzii A 2 București - Constanța, unde sunt valori de trafic în creștere pe sensul către litoral, însă fără a fi formate coloane de autovehicule.

Un alt accident în care au fost implicate cinci mașini s-a produs și vineri pe Autostrada Soarelui, sensul Constanța -București, în zona localității Cernavodă. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația a fost blocată pentru câteva ore, timp în care șoferii au fost dirijați pe prima bandă și pe cea de urgență.

