Video Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a început războiul în Iran

Carburanții s-au scumpit din nou peste noapte. Prețul motorinei premium este acum la câțiva bani distanță de pragul de 11 lei în stațiile mai scumpe. Guvernul pregătește noi măsuri pentru a ține în frâu scumpirile de la pompă. Un proiect al Ministerului Agriculturii prevede ca fermierii să poată achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA.

Proiectul de ordonanță de urgență, pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii, vine într-un moment complicat pentru economia românească, în special pentru agricultură. Carburanții se scumpesc de la o zi la alta. Astăzi, prețul motorinei a mai crescut cu 15 bani pe litru, iar acum sortimentele standard se vând cu 10 lei și 27 de bani, în timp ce cele premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru.

Creșterea prețurilor la carburanți se traduce prin costuri mai mari pentru fermieri, dar și prin scumpiri la raft. Specialiștii din domeniu atrag atenția că prețul alimentelor de bază, precum pâinea, uleiul sau carnea, riscă să crească cu până la 40%.

În acest context, ministrul Agriculturii propune ca fermierii să poată cumpăra motorină fără accize și fără TVA, însă trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sunt necesare cereri de plată pe suprafață. Practic, agricultorii trebuie să obțină o adeverință de la APIA. Cu această adeverință pot merge la stațiile de alimentare și, potrivit proiectului, pot cumpăra motorină fără taxe, dar în limita a 78 de litri pe hectar.

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală...
Fanatik.ro
„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a...
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”