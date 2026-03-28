Carburanții s-au scumpit din nou peste noapte. Prețul motorinei premium este acum la câțiva bani distanță de pragul de 11 lei în stațiile mai scumpe. Guvernul pregătește noi măsuri pentru a ține în frâu scumpirile de la pompă. Un proiect al Ministerului Agriculturii prevede ca fermierii să poată achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA.

Proiectul de ordonanță de urgență, pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii, vine într-un moment complicat pentru economia românească, în special pentru agricultură. Carburanții se scumpesc de la o zi la alta. Astăzi, prețul motorinei a mai crescut cu 15 bani pe litru, iar acum sortimentele standard se vând cu 10 lei și 27 de bani, în timp ce cele premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru.

Creșterea prețurilor la carburanți se traduce prin costuri mai mari pentru fermieri, dar și prin scumpiri la raft. Specialiștii din domeniu atrag atenția că prețul alimentelor de bază, precum pâinea, uleiul sau carnea, riscă să crească cu până la 40%.

În acest context, ministrul Agriculturii propune ca fermierii să poată cumpăra motorină fără accize și fără TVA, însă trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sunt necesare cereri de plată pe suprafață. Practic, agricultorii trebuie să obțină o adeverință de la APIA. Cu această adeverință pot merge la stațiile de alimentare și, potrivit proiectului, pot cumpăra motorină fără taxe, dar în limita a 78 de litri pe hectar.

