Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă

Data publicării:
Românii care s-au aflat anul acesta în căutarea unui loc de muncă au ales cheile de la mașină. Meseria de șofer a fost cea mai dorită. Chiar dacă interesul a mai frânat față de anul trecut, conduce în continuare în clasament celor mai căutate meserii.

Jobul de șofer a fost cel mai râvnit de către cei care au căutat un loc de muncă în acest an. A atras 1,35 milioane de căutări pe eJobs, una dintre cele mai mari platforme de anunțuri de locuri de muncă.

Atenția candidaților s-a îndreptat în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de TIR. Cu toate că este, de departe, cel mai căutat job, numărul căutărilor a scăzut cu aproape 15% față de anul trecut.

Pe locul doi în top este meseria de contabil. Au fost 681.000 de interogări pe platforma de la începutului anului, cu 52% mai multe decât în 2024. Pe locul 3, tot în creștere, dar cu un procent mai mic, de 19%, se află poziția de asistent medical, cu 626.000 de căutări pe site.

În topul căutărilor se mai află joburile disponibile în call – centere, cele de inginer și muncitori calificați.

Conform datelor platformei de locuri de muncă, angajații caută în continuare locuri de muncă remote. Și sunt din ce în ce mai mulți. Numărul căutărilor a crescut cu 48% în acest an, la 244 de mii.

Pe de altă parte, numărul de joburi remote oferite de companii scade tot mai mult și mai reprezintă doar 3,6% din numărul total de locuri de muncă scoase în piață anul acesta.

În ceea ce privește salariul pentru cel mai căutat loc de muncă, acesta variază între 4.700 de lei și peste 12.000 de lei, în cazul șoferilor de TIR care operează curse internaționale.
Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center de 3.900. Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un inginer pornește de la un salariu de 6.000 de lei și poate ajunge până la 15.000 de lei, în funcție de specializare.

