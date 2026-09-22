Care este dimensiunea minimă a unui loc de parcare, conform legii. Când se aplică regula de 2,50 pe 5 metri

Dimensiunea unui loc de parcare diferă în funcție de modul în care este amenajat și de categoria căreia îi este destinat. Normele tehnice prevăd, pentru un spațiu la sol dispus perpendicular pe calea de acces, o lățime minimă de 2,50 metri și o lungime de 5 metri, în timp ce, în parcajele din interiorul clădirilor, lățimea poate scădea la 2,30 metri.

Regulile sunt cuprinse în Normativul pentru proiectarea parcajelor, indicativ NP 24-2022, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 10/2023.

Care este dimensiunea minimă a unui loc de parcare amenajat la sol

Pentru parcările la sol, dimensiunile depind de unghiul format de locul de parcare cu calea de circulație. Conform NP 24-2022, la un unghi de 90° locul trebuie să aibă cel puțin 5,00 m lungime și 2,50 m lățime.

(În cazul în care unghiurile de parcare sunt diferite pe cele două laturi ale unei căi de circulație, se folosește lățimea de circulație corespunzătoare celui mai mare unghi de parcare.)

Lățimea de 2,50 m se menține și la poziționările oblice, dar lungimea locului, măsurată perpendicular pe calea de circulație, diferă:

4,45 m (Lungimea locului de parcare - L) la 45° (Unghiul de parcare în raport cu calea de circulație/U - grade);

5,00 m (Lungimea locului de parcare - L) la 60° (Unghiul de parcare în raport cu calea de circulație/U - grade);

5,15 m (Lungimea locului de parcare - L) la 75° (Unghiul de parcare în raport cu calea de circulație/U - grade).

În cazul locurilor de parcare la care unghiul de parcare în raport cu calea de circulație este de 45°, 60°, 75° sau 90°, lungimea locului de parcare este măsurată perpendicular pe calea de circulație, din axul locului de parcare.

Pentru locuri de parcare așezate paralel cu calea de circulație, lungimea locului de parcare reprezintă dimensiunea paralelă cu calea de circulație.

Un spațiu paralel cu drumul, denumit în normativ parcare longitudinală la bordură, are o lungime minimă de 5,75 metri și o lățime de 2,50 metri. În această situație, lungimea este măsurată pe direcția căii de circulație.

Valorile nu privesc numai suprafața ocupată de autoturism. Proiectarea trebuie să permită efectuarea manevrelor, accesul la loc și deschiderea portierelor. Normativul utilizează drept reper un vehicul cu lungimea de 4,75 metri, lățimea de 1,80 metri și o deschidere a ușii de 50 de centimetri.

Ce dimensiuni sunt obligatorii în parcările amenajate în clădiri

Conform NP 24-2022, pentru parcările amenajate în clădiri, un loc dispus la 90° (grade) trebuie să aibă cel puțin 5,00 m lungime și 2,30 m lățime. Aceeași lățime se aplică și celorlalte unghiuri de poziționare. Lungimea minimă este de 5,15 m la 75°, 4,95 m la 60° și 4,35 m la 45°.

Pentru un loc paralel cu calea de circulație, dimensiunile minime sunt 5,75 m (măsurată paralel cu calea) × 2,30 m.

Dacă locul este mărginit de stâlpi, pereți sau alte obstacole permanente, lățimea se majorează în funcție de distanța dintre obstacol și marginea căii de circulație, cu 0,10 m, 0,15 m sau 0,20 m.

În plus, dacă obstacole mai înalte de 15 cm mărginesc latura lungă pe zona cuprinsă între 1,10 și 2,80 m de la marginea căii, lățimea crește cu 0,20 m (o latură) sau cu 0,30 m (ambele laturi).

Normativul admite reduceri limitate pentru maximum 20% din locuri (0,10 m la lățime și 0,50 m la lungime), dacă sunt îndeplinite simultan condițiile prevăzute.

Locurile pentru persoane cu dizabilități se dimensionează conform NP 051. Normativul nu se aplică garajelor individuale, construcțiilor pentru cel mult două autoturisme și clădirilor cu locuri de parcare în boxe individuale.

Cum se modifică lățimea locului de parcare atunci când există pereți sau alte obstacole laterale

În cazul locurilor de parcare mărginite în lungul laturii lungi, parțial sau total, de elemente de construcție verticale sau alte obstacole permanente cu înălțimea mai mare 15 cm, pe lungimea cuprinsă între 1,10 m și 2,80 m măsurată față de marginea căii de circulație, lățimea minimă se majorează față de valoarea prevăzută cu:

0,20 m, dacă obstacolele mărginesc locul de parcare pe o singură latură;

0,30 m, dacă obstacolele mărginesc locul de parcare pe ambele laturi.

În cazul parcajelor aferente unor dotări urbane specifice, precum centrele comerciale, gările, aeroporturile ori centrele sportive și de recreere, unde pot fi manevrate bagaje, cu sau fără ajutorul cărucioarelor de transport, sau diferite echipamente, dimensiunile locurilor de parcare se stabilesc astfel încât acestea să poată fi utilizate în condiții optime.

Ce dimensiune trebuie să aibă un loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Potrivit Normativului, locul de parcare rezervat unei persoane care se deplasează în scaun rulant trebuie să aibă 3,70 metri lățime și 5,40 metri lungime. Lățimea totală include spațiul de 2,50 metri destinat autovehiculului și o bandă de transfer de 1,20 metri, necesară pentru coborârea și deplasarea persoanei.

Atunci când sunt amenajate două locuri alăturate, acestea pot avea o bandă de transfer comună, lată de 1,20 metri, amplasată între cele două spații. Banda trebuie marcată cu linii diagonale și menținută liberă, deoarece nu reprezintă o suprafață suplimentară pentru staționarea autovehiculelor.

Dacă numărul locurilor rezervate este impar, unul dintre acestea trebuie prevăzut cu benzi de transfer late de 1,20 metri pe ambele laturi. În situația în care la capătul spațiului există o circulație pietonală protejată, aflată la același nivel cu carosabilul, lungimea poate fi redusă de la 5,40 la 5 metri.

Amplasarea, marcajul și parcarea paralelă

Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități trebuie amplasate cât mai aproape de intrările principale în clădiri sau de zonele de interes, la mai puțin de 50 de metri de acestea.

Spațiile trebuie marcate pe carosabil cu simbolul internațional al accesibilității și semnalizate printr-un panou care cuprinde indicatorul „P” și simbolul persoanei în scaun rulant. În cazul parcării paralele cu carosabilul, coborârea din autovehicul trebuie să se facă numai către o zonă pietonală protejată, aflată la același nivel.

În parcările amenajate în clădiri, suprafața locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități trebuie să aibă o pantă de cel mult 1,5%. (Limita este prevăzută de Normativul NP 24-2022, la capitolul referitor la geometria parcărilor în clădiri.)

Când pot fi amenajate locuri mai mici decât dimensiunile standard

În parcările amenajate la sol, dimensiunile minime pot fi reduse pentru cel mult 10% din numărul total al locurilor destinate autoturismelor. Normativul NP 24-2022 permite, în cazul acestor spații, micșorarea lățimii cu 20 de centimetri și a lungimii cu 50 de centimetri. Locurile cu dimensiuni reduse trebuie semnalizate și marcate corespunzător.

Această posibilitate reprezintă o excepție și nu permite diminuarea generală a tuturor spațiilor dintr-o parcare. Pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau familiilor cu copii mici se aplică cerințe distincte, dimensiunile minime fiind stabilite în conformitate cu Normativul NP 051-2012.

Editor : C.S.