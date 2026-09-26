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Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi diferită de la o persoană la alta

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Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Ce înseamnă pragul de 1.281 de lei în 2026 Sunt suficienți 15 ani pentru pensionare? De ce diferă pensia persoanelor care au cotizat tot 15 ani

Cei 15 ani de stagiu minim contributiv pot deschide dreptul la pensie pentru limită de vârstă, odată îndeplinită și condiția privind momentul pensionării. Această perioadă nu garantează însă o sumă fixă. Cuantumul se calculează individual, iar în 2026 beneficiarii eligibili ale căror drepturi se situează sub 1.281 de lei pot primi diferența până la acest nivel.

Diferența dintre anii lucrați și perioadele recunoscute la pensionare poate influența evaluarea dosarului.

Ce înseamnă pragul de 1.281 de lei în 2026

Suma numită frecvent „pensie minimă" este, în legislație, indemnizația socială pentru pensionari. Cuantumul acesteia a fost stabilit la 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024, prin derogare de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit evidenței publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acesta este nivelul aplicabil și în 2026.

Indemnizația nu reprezintă o categorie separată de pensie: ea completează drepturile persoanei atunci când veniturile luate în calcul potrivit legii se află sub acest prag. Beneficiază de ea doar pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau de data înscrierii la pensie.

Prin urmare, cine a cotizat 15 ani nu primește automat o pensie calculată la 1.281 de lei. Dacă dreptul stabilit pe baza contribuțiilor și celelalte venituri relevante sunt mai mici, diferența până la nivelul indemnizației sociale este suportată de la bugetul de stat.

La verificarea dreptului se iau în considerare, după caz, și pensiile din sisteme neintegrate sistemului public (precum cele ale avocaților, notarilor, cultelor recunoscute de lege sau sistemul pensiilor militare de stat), precum și drepturile plătite de sistemul public în baza unor legi speciale.

Sunt suficienți 15 ani pentru pensionare?

Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condiția privind vârsta standard de pensionare și cea privind stagiul minim de cotizare contributiv. Acesta din urmă este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei; pentru acestea din urmă, creșterea de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani se realizează eșalonat, în intervalul septembrie 2024 - ianuarie 2035. Vârsta aplicabilă fiecărei persoane se stabilește în funcție de luna și anul nașterii. Împlinirea celor 15 ani de contribuții nu permite, de una singură, ieșirea imediată la pensie.

Citește și: Cum crește treptat vârsta de pensionare pentru femei până la 65 de ani

La stabilirea stagiului minim contează și diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv.

Primul poate cuprinde și perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege, în timp ce al doilea privește, în principiu, perioadele pentru care s-au datorat sau s-au plătit contribuții de asigurări sociale. În cazul asigurării prin contract, legea cere ca acestea să fie datorate și plătite.

Unele perioade au reguli speciale: CNPP precizează, de exemplu, că perioada concediului pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 este luată în considerare la calculul stagiului minim și al stagiului complet de cotizare contributiv. Dosarul trebuie, așadar, verificat potrivit regulilor aplicabile fiecărei perioade, nu doar prin adunarea anilor înscriși ca stagiu total.

De ce diferă pensia persoanelor care au cotizat tot 15 ani

Durata contribuției arată dacă este îndeplinită una dintre condițiile de pensionare, dar nu determină singură cuantumul. Pensia se stabilește pe baza punctajului acumulat potrivit legii, astfel încât două persoane cu câte 15 ani de stagiu pot avea drepturi diferite, în funcție de veniturile pentru care au fost asigurate și de celelalte elemente valorificate la calcul.

Pentru un stagiu de numai 15 ani nu se acordă puncte de stabilitate; acestea sunt prevăzute exclusiv pentru perioada de cotizare contributivă care depășește 25 de ani, conform principiului stabilității asigurării introdus de Legea nr. 360/2023.

Indemnizația socială intervine după stabilirea dreptului de pensie, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare. Potrivit CNPP, completarea nu apare ca element distinct de calcul în decizia de pensionare, ci este evidențiată pe talonul de pensie. Astfel, un beneficiar eligibil poate primi în total 1.281 de lei, deși pensia stabilită pe baza punctelor sale este mai mică.

Editor : C.S.

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