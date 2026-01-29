Live TV

Cartea electronică de identitate pentru copii. Foto Shutterstock
Cartea electronică de identitate. Foto Shutterstock

Cartea electronică de identitate suferă modificări majore în 2026. Buletinul va include cardul de sănătate, dar și diplomele de studii, putând fi accesat într-un portofel digital, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu, conform Digi24.

Cartea electronică de identitate va fi modificată până la finalul anului 2026, conform anunțului făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Pe lângă datele de identificare, noul buletin va conține și cardul de sănătate, diplomele obținute de-a-lungul vieții, alături de alte acte. În plus, documentul va fi integrat în portofelul electronic, o platformă digitală care va centraliza actele necesare în relația cu instituțiile statului.

Noile cărți de identitate vor avea cip, asemănător pașapoartelor, și vor putea fi folosite și pentru semnătura electronică.

Până în prezent, peste un milion de români au primit cartea electronică de identitate, însă implementarea este îngreunată de lipsa cititoarelor de card și de instruirea insuficientă a personalului din unele instituții.

Autoritățile spun că problemele vor fi rezolvate odată cu lansarea platformei guvernamentale.

Proiectul este finanțat prin PNRR și are ca obiectiv reducerea birocrației și eliminarea documentelor clasice, pe hârtie.

