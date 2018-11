Casa Share. Povestea tânărului care ridică de la zero locuinţe pentru copiii sărmani

Ne plângem mereu că nimic nu se clădeşte în România, dar cine ne împiedică să construim? Nimeni şi nimic spune Bogdan Tănasă, un tânăr din Iaşi care de patru ani ridică de la zero locuinţe pentru copiii sărmani. "Casa Share" a pornit de la povestea unor copiii fără mamă şi fără jucării şi este acum un proiect cu zeci de mii de voluntari şi 17 case nou-nouţe, livrate la cheie. Cum a reuşit? Un apel pe Facebook şi gândul că nimic nu îl poate opri.

Mobilizarea impresionantă pe internet i-a schimbat viaţa unui bătrân aflat într-o situaţie dificilă

A fost momentul în care s-a pus prima cărămidă la temelia Casei Share. Un jurământ pe care Bogdan Tănasă l-a făcut după ce a văzut sărăcia cruntă în care trăiau şase copii părăsiţi de mamă în satul Broşteni. Era decembrie 2014 când Bogdan a lansat un apel disperat pe Facebook.

„Rog toți prietenii care pot să mă ajute cu ceva, materiale de construcții, orice, termosistem. Haideți, fraților, să facem o faptă bună, să îi ajutăm pe oameni! Nu se poate! Trebuie ajutați!”

Crescut la doi paşi de un orfelinat, Bogdan a rămas mereu în minte cu imaginea copiilor care au nevoie de ajutor pentru un start bun în viaţă. A ajuns la Broşteni după ce citise în ziar povestea micuţilor crescuţi doar de tată, care nu au avut niciodată jucării. Le-a dus o parte din maşinuţele fiului său şi, mai târziu, le-a dat şi o casă.

Bogdan: Uite, de la o maşinuţă din asta a pornit tot proiectul Casa Share, da?

Zeci de voluntari au răspuns apelului lansat pe Facebook de Bogdan şi, o lună mai târziu, copiii şi tatăl lor se mutau în casă nouă. Înainte de a le dărui cheile, le-a oferit şi o vacanță.

Ştefan Răuţu: A fost frumos. Când ne-am mutat, am fost la munte. Când am venit acasă, peste o săptămână, era casa făcută toată.

De atunci au trecut patru ani, timp în care Bogdan a construit 17 case, iar la alte două lucrează acum.

Bogdan Tănasă: Suntem la Casa Share numărul 18. O mamă cu trei copilaşi minunaţi. Deja am început casa. Suntem pe final.

Iuliana nu mai spera că va putea să aibă o casă a ei în care să-și crească toți cei 3 copii. De patru ani se tot mutau cu chirie dintr-un loc în altul.

Iuliana Lazar, beneficiară Casa Share: Casa Share chiar că schimbă vieţi. Rar un om ca Bogdan. Rar, e poate, exact 1 la un milion.

Bogdan Tănasă: A fost greu, aici nu am avut curent, dar am instalat panouri solare sus, după cum vedeţi. Da, putem face, dacă încercăm.

În iunie, Bogdan a schimbat viaţa unei familii cu patru copii din Iaşi. Rămaşi fără casă după un incendiu devastator, oamenii au avut în 3 luni o locuinţă nouă: trei camere, bucătărie, baie și hol.

Victor Ionuț Dinu, tatăl copiilor: Nu îmi imaginam că o să se termine așa repede să ne mutăm la casa noastră.

Bogdan a schimbat și viața Emanuelei. O mamă care trăia cu nouă copii în două cămăruțe. Acum au casa la care nici nu îndrăzneau să viseze.

Emanuela Hriscu: Aici era o camera goală fără pod, fără absolut nimic, fără tavan, nimic, nimic.

Florin Hriscu: A fost o minune. Adică, când am intrat, a fost frumos. Am văzut un tort pe masă, pe care scria Casa Share!

Poveste după poveste, casă după casă... Bogdan nu oboseşte niciodată. Şi nu clădeşte doar case, ci şi viitorul copiilor pe care-i ajută.

Andreea Hriscu: Am fost la mare. Deci a luat copiii cei mai buni și cei care îşi dau silinţa şi ascultă şi învaţă. Asta. Aproape cu asta ne răsplătesc, dar şi cu iubirea şi respectul pe care noi îl oferim şi ei care ni-l oferă.

Bogdan Tănasă: Singurul lucru care poate schimba ceva în țara asta este educaţia!

Casa Share înseamnă, astăzi, 140 de copii a căror viaţă s-a schimbat radical şi o mobilizare uriaşă. Mii de voluntari din ţară şi din străinătate sunt implicaţi în proiect.

Bogdan Tănasă: Am început singur cu un like pe pagina. Mi-am dat like singur şi acum sunt 135 de mii de oameni.

Liviu Ananie, voluntar: Aici e doar voința omului şi ajută toată lumea, indiferent de clasa socială, din pătura socială din care face parte. De la SMS-urile de doi euro, care vorba aia, sunt două ciocolate, până la oameni care vin cu un acoperiş întreg pentru o casă care e câteva mii de lei, dacă nu sare de 10.000.

Cei care vor să ajute o pot face contactându-i pe organizatorii proiectului pe casashare.ro.

Dar din dar se face rai. Copiii de la Casa Share au ajuns să se ajute între ei

