Video Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în care mai trăiesc doar câțiva bătrâni: „E greu tare, vai de noi”

La nivel național, peste o sută de localități sunt depopulate. Credit foto: Guliver/Getty Images

Imagini dezolante în satele părăsite de tineri, în care mai trăiesc doar zeci de bătrâni. La nivel național, sunt peste o sută de localități în care sunt mai multe case lăsate în paragină, decât imobile locuite. Țara noastră este, de altfel, considerată una super îmbătrânită, la nivel mondial. În Dolj, de exemplu, comune precum Botoșești-Paia sau Gogoșu au câte două-trei sate în componență, dar abia mai adună împreună câteva sute de oameni. „Au rămas cei bătrâni. Cu timpul, ei s-au prăpădit și au rămas casele pustii”, spune primarul comunei Gogoșu.

„Cât vezi cu ochii doar case părăsite aici?”, întreabă reporterul. „Da, doar case părăsite și acolo mai înainte la fel, nu numai aici. Nu se mai populează sate, pentru faptul că nu mai vine tineretul să mai stea la țară și să mai facă copii”, este explicația unei bătrâne din Dolj.

La nivel național, peste o sută de localități sunt depopulate. Tinerii au plecat, bătrânii au murit, iar casele care înainte erau animate de oameni zac acum pustii. În județul Dolj, comune precum Botoșești-Paia sau Gogoșu au câte două-trei sate în componență, dar abia mai adună împreună câteva sute de oameni.

„Tinerii plecat, alții au murit, unii nu au mai venit. Eu sunt de 16 ani singură, nu am copii, e greu... Un televizor e tot ce am, atât, să mai văd și eu ce e în țară”, spune cu amărăciune femeia.

„Nu mai e nimeni, e pustiu. Mai sunt acolo în vale vreo patru copii care merg la școală cu microbuzul”, o completează altcineva.

„E greu tare, vai de noi!”, concluzionează o bătrână.

„Această poartă nu a mai fost deschisă de mai bine de 10 de ani, de când proprietarii au decedat, iar copiii s-au mutat la oraș”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

Primarul comunei Gogoșu spune că a creat condiții pentru ca oamenii să vină, însă fără succes.

„La țară, în comuna noastră, au rămas cei bătrâni. Cu timpul, ei s-au prăpădit și au rămas casele pustii. Eu am încercat să fac tot ceea ce a depins de mine, am încercat să creez condiții”, dă asigurări primarul comunei Gogoșu, Cristian Bărăgan.

România este încadrată în categoria țărilor cu o populație super îmbătrânită. Practic, 20% dintre locuitori au peste 65 de ani, conform datelor Visual Capitalist.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

