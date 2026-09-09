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Cât costă asigurarea de sănătate pe un an în 2026. Cine poate opta pentru plata CASS

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Asigurarea de sănătate în 2026. Foto Getty Images
Asigurarea de sănătate în 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cât costă asigurarea de sănătate pe un an în 2026 Cine poate opta pentru plata CASS Cum se plătește contribuția Când și cum se depune Declarația unică

Persoanele fără venituri care doresc să beneficieze de asigurare în sistemul public de sănătate trebuie să achite în 2026 o contribuție de 2.430 de lei. Suma acoperă o perioadă de 12 luni de la data depunerii Declarației unice și poate fi plătită în două tranșe. Calculul nu este influențat de majorarea salariului minim brut aplicată începând cu 1 iulie, potrivit precizărilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Persoanele fără veasnituri se pot asigura în sistemul public de sănătate prin plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Cât costă asigurarea de sănătate pe un an în 2026

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de o persoană care optează pentru plata CASS în 2026 este de 2.430 de lei. Valoarea se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze egale cu șase salarii minime brute pe țară.

La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4.050 de lei. Prin urmare, baza de calcul ajunge la 24.300 de lei, iar aplicarea cotei de 10% conduce la o contribuție anuală de 2.430 de lei.

  • (Salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei - Baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei - CASS datorată: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei.)

Calitatea de asigurat se acordă pentru 12 luni de la data depunerii Declarației unice. Astfel, perioada de acoperire nu este limitată la lunile rămase până la sfârșitul anului calendaristic în care persoana își exercită opțiunea.

Majorarea salariului minim nu schimbă contribuția datorată în 2026

Salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, însă această modificare nu determină recalcularea CASS pentru persoanele care aleg să se asigure în cursul anului. Codul fiscal raportează baza la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului pentru care este datorată contribuția, nu la valoarea aplicabilă în ziua depunerii formularului.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv.

Din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează.”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro.

În consecință, o persoană care înaintează documentul după 1 iulie achită aceeași sumă ca un contribuabil care a făcut acest demers în prima parte a anului. Pentru contribuabili, această regulă oferă predictibilitate, întrucât obligația fiscală nu este recalculată de fiecare dată când Guvernul modifică nivelul salariului minim.

Cine poate opta pentru plata CASS

Potrivit broșurii ANAF privind Declarația unică, această posibilitate este disponibilă persoanelor care nu realizează venituri dintre cele pentru care se datorează contribuția și nu fac parte din categoriile asigurate fără plată.

Opțiunea poate fi exercitată și de cei care încep în cursul anului să desfășoare activități independente, cu excepția activităților desfășurate în baza contractelor sportive, precum și de persoanele care au înregistrat în anul fiscal anterior pierdere sau un venit net anual egal cu zero.

Regulile se aplică și contribuabililor care obțin anumite venituri prevăzute de Codul fiscal ori încasează sume pentru care nu se datorează CASS.

Separat, persoanele care realizează venituri dintre cele prevăzute de lege pot alege să achite contribuția pentru soțul, soția sau părinții fără venituri proprii aflați în întreținere. Opțiunea se exercită distinct pentru fiecare beneficiar, iar suma datorată este de 2.430 de lei pentru fiecare persoană.

Cum se plătește contribuția

ANAF precizează că plata se efectuează în două tranșe. Prima reprezintă 25% din suma datorată și trebuie achitată la data depunerii declarației prin care se exercită opțiunea. Pentru contribuția stabilită în 2026, această parte este de 607,50 lei.

Diferența de 75%, respectiv 1.822,50 lei, se plătește până la 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a fost exprimată opțiunea. În cazul unei declarații depuse în 2026, termenul pentru achitarea celei de-a doua tranșe este 25 mai 2027.

Dacă persoana ajunge ulterior, în același an, într-o categorie exceptată de la plata contribuției, suma stabilită în urma opțiunii nu se recalculează.

Când și cum se depune Declarația unică

Persoanele care vor să se asigure prin plata individuală a CASS trebuie să completeze Capitolul II al formularului 212, intitulat „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției”.

Pentru acest demers, Declarația unică poate fi depusă oricând în cursul anului. Termenul de 25 mai 2026, menționat în broșura ANAF, privește declararea veniturilor realizate în 2025 și definitivarea obligațiilor fiscale aferente, nu opțiunea privind plata contribuției la sănătate în anul curent.

Formularul este disponibil gratuit pe platforma ANAF dedicată Declarației unice. Documentul poate fi transmis online prin Spațiul Privat Virtual sau prin site-ul e-guvernare.ro, pentru acesta din urmă caz fiind necesară o semnătură electronică calificată.

Declarația se poate depune și pe hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire. Pentru documentele predate la sediul ANAF este luată în considerare data înregistrării, iar în cazul expedierii prin poștă contează momentul depunerii trimiterii.

Editor : C.S.

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