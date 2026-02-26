Live TV

Cât costă asigurarea voluntară la pensie în 2026 și cine poate contribui. Cum îți asiguri vechimea fără contract de muncă

Asigurarea voluntară pentru pensii. Foto Getty Images
Asigurarea voluntară pentru pensii. Foto Getty Images
Ce este asigurarea voluntară pentru pensii Asigurarea voluntară la pensie: Cine poate contribui și cât costă în 2026 Ce beneficii are asigurarea voluntară

Românii care nu au un loc de muncă activ sau au perioade fără venituri își pot asigura singuri vechimea necesară pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare voluntară în sistemul public. Mecanismul le permite să plătească contribuția la pensii chiar și în lipsa unui angajator, însă presupune costuri lunare raportate la salariul minim și reguli clare privind perioada și condițiile de încetare. Cine poate apela la această soluție și ce avantaje oferă pe termen lung.

Măsura se adresează în special persoanelor care nu au un contract de muncă activ, dar care doresc să nu piardă anii de contribuție.

Ce este asigurarea voluntară pentru pensii

Asigurarea voluntară este un mecanism prin care o persoană poate contribui, opțional, la sistemul public de pensii, chiar dacă nu este obligată prin lege să plătească contribuții sociale. Practic, persoana încheie un contract de asigurare socială cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și plătește contribuția de asigurări sociale (CAS), la fel ca un salariat, dar în mod independent. Scopul este acumularea sau completarea stagiului de cotizare necesar pentru obținerea pensiei.

Cine poate încheia o asigurare voluntară

Pot opta pentru această formă de asigurare:

  • Persoanele care nu au un loc de muncă;
  • Românii plecați în străinătate care nu contribuie la un alt sistem de pensii;
  • Persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare (15 ani);
  • Cei care doresc să își crească punctajul și, implicit, valoarea viitoarei pensii.

Nu există o limitare strictă privind statutul profesional, atât timp cât persoana nu este deja asigurată obligatoriu pentru veniturile respective.

Asigurarea voluntară la pensie: Cine poate contribui și cât costă în 2026

Procedura este relativ simplă: Se depune o cerere la casa teritorială de pensii prin care se încheie un contract de asigurare socială în care se stabilește venitul lunar asigurat. Venitul ales nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie și poate fi mai mare, în funcție de cât dorește persoana să contribuie. Contribuția la pensie (CAS) este de 25% din venitul brut ales. (De exemplu, dacă o persoană alege să se asigure la nivelul salariului minim brut, va plăti lunar 25% din această sumă)

Iată un exemplu de calcul pentru asigurarea voluntară la pensii în anul 2026 în România, bazat pe salariul minim brut pe economie:

Venit ales pentru asigurare: salariul minim brut pe economie - 4.050 lei/lună - Cota de contribuție la pensie (CAS): 25% din baza asigurată. (Aceasta este cota aplicată în mod obișnuit pe CAS pentru pensii în sistemul public.)

  • Baza anuală asigurată: 4.050 lei × 12 luni = 48.600 lei
  • Contribuția totală la pensie în 12 luni: 25% × 48.600 lei = 12.150 lei/an. Plata se poate face lunar sau anticipat, conform prevederilor din contract.

Astfel, dacă o persoană încheie o asigurare voluntară pentru întreg anul 2026 - în ipoteza în care salariul minim brut nu se modifică până la finalul anului - la nivelul salariului minim brut, va plăti în total aproximativ 12.150 de lei.

  • Aceasta reprezintă suma anuală necesară pentru a fi asigurat voluntar în sistemul public de pensii, în condițiile în care baza de calcul este salariul minim brut.

În cazul în care asigurarea este încheiată doar pentru o parte din an, contribuția se calculează proporțional cu numărul de luni acoperite. De exemplu, pentru șase luni, suma datorată este de 6 × 25% × 4.050 lei, adică 6.075 lei.

Pe ce perioadă se poate face asigurarea

Contractul de asigurare voluntară se poate încheia:

  • Pe perioadă determinată (de exemplu, câteva luni sau ani);
  • Pe perioadă nedeterminată.

Durata este stabilită prin contract, iar contribuțiile se plătesc pentru lunile convenite. Există și situații reglementate prin acte normative speciale în care se permite cumpărarea vechimii pentru perioade anterioare, în anumite condiții și termene-limită.

Contractul poate înceta oricând la cererea asiguratului, dar și:

  • În cazul neplății contribuțiilor, conform clauzelor contractuale;
  • La dobândirea calității de asigurat obligatoriu pentru aceleași venituri (dacă persoana s-a angajat cu contract de muncă și îi sunt plătite contribuțiile de către angajator);
  • La pensionare.

Încetarea contractului nu anulează stagiul deja realizat prin contribuțiile plătite.

Ce beneficii are asigurarea voluntară

Principalul avantaj este acumularea de vechime în muncă necesară pentru pensie, însă printre beneficia amintim și:

  • Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale;
  • Posibilitatea creșterii punctajului și, implicit, a valorii pensiei;
  • Acces la pensie de invaliditate sau de urmaș, în condițiile legii.

Este important de precizat că asigurarea voluntară pentru pensie nu include automat contribuția la sănătate (CASS) și nu este același lucru cu pensiile private (Pilonul II sau Pilonul III).

Într-un sistem în care fiecare an de contribuție contează, asigurarea voluntară poate reprezenta o investiție în siguranța financiară de la vârsta pensionării.

